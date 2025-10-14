Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes hicieron insólito ‘blooper’ en Europa: le dan la vuelta al mundo

Este martes, 14 de octubre de 2025, Portugal jugó contra Hungría por la cuarta fecha del grupo F en las eliminatorias europeas al Mundial 2026. Más allá del agónico empate 2-2, una jugada entre Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes le da la vuelta al mundo.

Los dos jugadores portugueses, a los 13′ del primer tiempo, se pararon frente al balón en una jugada quieta. Era un tirro libre desde la zona derecha, y aunque hablaron entre ambos, terminaron haciendo un blooper.

Nuno Mendes tocó el balón, como tratando de dársela a Cristiano, pero fue en vano. No se entendieron, Mendes se alejó y Ronaldo nunca comprendió el fin de su compañero. Al final, desperdiciaron un tiro libre peligroso a favor.

Ronaldo superó a Carlos Ruiz y batió récord de goles en eliminatorias del Mundial

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con 40 años, en el mejor goleador de la historia de las clasificaciones al Mundial de fútbol con 40 dianas, superando el récord que compartía con el ‘Pescadito’ guatemalteco Carlos Ruiz.

El cinco veces Balón de Oro abrió el marcador contra Hungría en el minuto 22, alcanzando las 40 dianas en partidos de clasificación a un Mundial.

Así desempató con el guatemalteco Carlos Ruiz, autor de 39 goles en clasificaciones a lo largo de una carrera internacional que duró de 1998 a 2016.

Hungría le apagó la fiesta a Portugal

Fue en el estadio Jose Alvalade de Lisboa donde Portugal recibió este martes a Hungría. Aunque parecía que la fiesta de los locales iba a ser por lo alto, el cuadro visitante les acabó postergando la alegría.

A los 90+1′ Portugal ganaba 2-1 tras el mencionado doblete de Ronaldo, mientras que Szalai era quien había anotado el tanto a favor de Hungría (8′). Sin embargo, Dominik Szoboszlai le cambió los planes a los lusos.

Szoboszlai, volante al servicio de Liverpool, aprovechó un error en la defensa de Portugal y entró sin marca al área lusa para anotar el 2-2 definitivo. El silencio se apoderó del estadio Alvalade mientras los húngaros celebraban por todo lo alto.

Así las cosas, el grupo F sigue con emoción, pero desde la segunda casilla para abajo. Portugal es líder indiscutible con 10 unidades en cuatro partidos. Hungría asoma en el segundo lugar con 5 unidades, superando por apenas una a Irlanda (tercera) y por dos a Armenia (cuarta).

Se espera que esta zona de la competencia tenga un cierre apretado, pues aunque Portugal ratifica su favoritismo, los demás están bastante cerca entre sí.