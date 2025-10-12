Representante de Cristiano Ronaldo fichó a promesa del FPC: la selección no lo quiso y lo desechó

Jorge Mendes es uno de los nombres más reconocidos del fútbol europeo. Dicho representante ha tenido en su poder a jugadores como James Rodríguez, y actualmente mantiene una relación de años con Cristiano Ronaldo.

Su experticia en el tema de negocios de futbolistas es amplia, lo que lo hace uno de los más indicados si algún jugador quisiese potenciarse.

Jorge Mendes en compañía de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. | Foto: Europa Press via Getty Images

Samy Merheg, atacante en furor del fútbol colombiano por lo que viene realizando con Deportivo Pereira, decidió poner a disposición su ficha para que Mendes lo maneje de ahora en adelante.

Según lo dio a conocer el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda: “Samy Merheg le firmó la representación a Jorge Mendes”.

Esta podría ser una forma de catapultar la carrera del atacante de apenas 18 años, quien ya ha generado altas expectativas sobre él en un futuro.

Lo infortunado del caso para Colombia -por decirlo de alguna forma-, es que en caso de que Merheg crezca más y más, el país no podrá contar con él.

Según lo comentado por el mismo atacante, este decidió decantarse por otro país ante no recibir llamados de la Selección Colombia.

Meses atrás fue convocado por la Selección Sub-20, pero más adelante contó, en entrevista con Vbar, de Caracol Radio, que fue completamente apartado de los procesos con la Tricolor.

“Yo estuve en la Selección Colombia Sub-20 en un solo microciclo. No me volvieron a llamar”, relató sobre el desplante vivido.

Samy Merheg, número 9 de Deportivo Pereira. | Foto: Tomada del X del Deportivo Pereira

Tras esa situación de indiferencia por parte de Colombia, el jugador decidió buscar una oportunidad en otro país donde valoraran su talento.

En Medio Oriente encontró la acogida de la Selección del Líbano, que le abrió las puertas para continuar su carrera internacional.

“Nunca me volvieron a llamar. Tomé la decisión más acertada de ir con la Selección de Líbano”, reveló.

Además, Merheg fue enfático al señalar que quedó “desligado de la Selección Colombia y no hay posibilidad de representarla”.

“Contraté abogados para ver qué posibilidad había para jugar con Colombia, porque era mi sueño”, expresó durante la entrevista mencionada.

“Yo me ponía la camiseta y soñaba con la Selección Colombia, lo tenía presente, pero no tuve la fortuna de que me dieran la mano desde la federación para salir con esa camiseta algún día a jugar y hoy hago parte de la selección libanesa”, confirmó sobre una decisión que no tiene marcha atrás.

Samy Mehreg en un partido contra Millonarios en El Campín | Foto: Cristian Bayona

En la actual campaña con Deportivo Pereira lleva disputado un total de 13 juegos, con buenas estadísticas; cuatro goles y una asistencia.

Por su impacto a tan corta edad en el balompié nacional se esperan ofertas para dar un salto, y por qué no al balompié internacional.