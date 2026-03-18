Una familia demandó a un resort de esquí en Estados Unidos porque el chocolate caliente que les vendieron estaba demasiado caliente.

La demanda presentada en California dice que Brittany Burns y Joshua Moran Burns pararon de esquiar con su hija de cinco años a media mañana, y fueron a tomar algo a un café en el lujoso Resort Heavenly Mountain.

La querella afirma que tras decorar la bebida con crema batida, el mesero le entregó el chocolate “directamente a la menor”, sin una tapa. Cuando la niña trató de beber, el líquido “excesiva e innecesariamente caliente” se derramó dentro de su traje de esquiar, quemándola en el pecho y el abdomen.

La menor afectada sufrió quemaduras en su pecho. Foto: Getty Images

La queja, que busca cubrir gastos médicos, compensaciones económicas y “pérdida de disfrute de la vida”, afirma que el personal del resort fue negligente. “Sabían y debían saber que ese tipo de bebidas calientes tienen un gran potencial de causar este tipo de incidentes y lesiones”, sostiene la demanda, de acuerdo con lo recopilado por la prensa estadounidense.

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Roger Dreyer, un abogado de lesiones personales en Sacramento que representa a la familia Burns, señaló que la joven tiene cicatrices permanentes a causa del incidente que ocurrió hace dos años.

Aseveró que aunque las personas que van a los resorts de esquí aceptan un nivel de riesgo debido al deporte, este caso es diferente. “No asumes que van a cocinar el chocolate a una temperatura no apta para el consumo humano”, dijo, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

La familia demandante paró a tomar chocolate y su hija se quemó con la bebida. Foto: Getty Images

Un vocero de Resorts Vail, la compañía propietaria de Heavenly Mountain, declinó hacer comentarios a la AFP.

Las demandas judiciales por bebidas demasiado calientes no son extrañas en Estados Unidos. El año pasado la cadena Starbucks fue instruida a pagarle a un cliente 50 millones de dólares por una herida relacionada con una taza de té. A ese fallo le siguieron varias demandas contra la compañía por lesiones en conductores a los que se les han derramado bebidas.

Un fallo contra McDonalds en Nuevo México en 1994 estableció un precedente en las demandas contra compañías de comida rápida cuando a Stella Liebeck, de 79 años, se le otorgaron 2,8 millones de dólares por derramarse chocolate caliente, aunque ese monto fue reducido en apelaciones.

Con información de AFP.