El ranking global de la revista especializada Time Out 2025, ha calificado a Avondale como uno de los barrios más cool del mundo, por su equilibrio entre tradición, modernidad y cultura.

Este barrio está ubicado en Chicago y en los últimos años ha pasado de ser una tradicional zona residencial a un punto de encuentro para artistas, emprendedores y amantes de la gastronomía.

Esa capacidad de reinventarse y de mezclar historias polacas con influencias latinas y la creatividad de las nuevas generaciones, le han otorgado un honorable quinto lugar dentro del ranking de la afamada revista especializada.

Esta calificación superó la de barrios tradicionalmente conocidos localizados en Nueva York, Miami y Austín, gracias a su cultura, vida comunitaria, comida, vida nocturna y actividad callejera.

¿Qué tiene de especial Avondale?

Avondale tiene raíces inmigrantes fuertes, especialmente polacas y latinoamericanas. Locales como panaderías, mercados y sitios culturales, mantienen viva las tradiciones de generaciones pasadas, las cuales conviven con las nuevas propuestas de las generaciones más recientes.

Su arquitectura hace parte de su encanto, ya que las calles bordeadas con casas estilo two-flats y bungalow, unidas a almacenes antiguos reconvertidos, mezclan las estructuras históricas con el arte callejero.

Por otra parte, cuenta con una amplia cultura gastronómica con restaurantes familiares y cafés de etilos únicos. Muchos bares se encuentran escondidos en medio de las calles que promulgan el arte en la ciudad.

La diversidad es una de sus principales características, ya que une en un mismo ambiente a viejos residentes, inmigrantes recientes, jóvenes emprendedores, artistas y artesanos.

Esto le da un toque diferente en donde la variedad y el color son los protagonistas.

Chicago cuenta con uno de los barrios más diversos y tradicionales catalogado como el más hermoso de Estados Unidos | Foto: Getty Images

¿Cómo llegar a Avondale desde el centro de Chicago?

Para llegar a Avondale desde el centro de Chicago, tiene varias opciones de transporte público y privado, bastante accesibles y fáciles de usar.​

Metro de Chicago

La forma más rápida y conveniente es usar el sistema de trenes ‘L’ de Chicago.

Desde el centro, puede tomar la línea Blue, que conecta directamente con la estación Belmont, ubicada en Avondale.

Desde Belmont, solo debe caminar aproximadamente 13 minutos o tomar un autobús local.

Autobuses

Otra opción es utilizar los autobuses de CTA o Pace, que tienen varias paradas cercanas a Avondale.

La estación de autobús más cercana en el barrio a la calle Campbell & Glendale, está a unos minutos a pie del área.​

Taxi o servicios de transporte privado

También puede decidirse por tomar un taxi, Uber o Lyft, que te llevan directamente desde el centro, sin paradas intermedias.

Esto puede ser más cómodo si viaja con mucho equipaje o en grupo.

En carro

Desde el centro de Chicago, puede tomar la avenida Milwaukee hacia el noroeste, que atraviesa vecindarios desde el centro hasta Avondale.

Otra ruta común es ir por la avenida Ashland, que corre casi paralela a Milwaukee y conecta directamente con Avondale.