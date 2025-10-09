Desempleados en Estados Unidos podrían recibir más de 800 dólares por semana. Así puede aplicar

Ante la incertidumbre por el cierre de gobierno y el aumento del desempleo por la suspensión de varias entidades federales, Nueva York otorgará un nuevo beneficio a miles de personas que se encuentran sin trabajo.

Los habitantes de la capital del mundo que no cuenten con algún oficio remunerado pasarán de recibir 504 dólares en beneficios por desempleo, a US$869.

La gobernadora del estado demócrata, Kathy Hochul, dijo que Nueva York invirtió alrededor de US$7.000 millones para el préstamo del Fondo Fiduciario de Seguro de Desempleo federal, aprobado en el plan presupuestario del fiscal 2026.

La mandataria demócrata pretende ayudar a miles de personas desempleadas. | Foto: Newsday via Getty Images

El aumento de beneficios comienza a partir de la semana del 13 de octubre, y el monto exacto del pago del beneficio semanal se determina según cuánto ganó un trabajador durante un período base específico, según Newsweek.

La medida que defienden los demócratas neoyorquinos

“La agenda de Donald Trump y los republicanos de Washington es un ataque directo a los neoyorquinos trabajadores, con guerras comerciales imprudentes que provocan precios exorbitantes, y ahora su decisión de cerrar el gobierno federal ha dejado a miles de neoyorquinos desempleados y sin apoyo“, mencionó Hochul.

“Con el aumento de los beneficios semanales máximos a partir de este mes, podemos ayudar a los neoyorquinos desempleados, incluidos aquellos a quienes los republicanos en Washington han defraudado, a la vez que reducimos los costos para las empresas”, enfatiza la mandataria.

El cierre de gobierno ha causado el pare de varias agencias federales y sus respectivos empleados, | Foto: AP

Por su parte, el senador del estado, James Sanders Jr, sostuvo que el aumento “significa que los neoyorquinos desempleados pueden apoyar mejor a sus familias y comunidades mientras buscan nuevas oportunidades. Aquí en Queens, donde las personas trabajadoras a menudo tienen varios trabajos para llegar a fin de mes, este aumento brindará un verdadero respiro”.

Los requisitos para acceder a los beneficios

Podrá solicitar las subvenciones si perdió el empleo por causas ajenas a su voluntad, esto incluye despidos masivos, quiebras del empleador y otras situaciones.

El mercado laboral estadounidense mostró en agosto un freno histórico | Foto: Getty Images/Westend61

El empleado debe constatar que está buscando trabajo activamente, por lo que de adjuntar un soporte escrito de los esfuerzos.

Finalmente, agregue nombres y direcciones de sus empleadores de los últimos 18 meses o año y medio desde que perdió su trabajo.