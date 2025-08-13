Suscribirse

En Tennessee reabrirán antigua prisión para que sea un centro de detención al servicio de ICE: “Nada personal con inmigrantes”

La cárcel había sido clausurada en 2021.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 7:59 p. m.
La cárcel en Tennesse será acondicionada para albergar migrantes indocumentados. | Foto: Getty Images

En una antigua prisión ubicada en Mason, Tennessee, se construirá un centro de detención para inmigrantes, que operará una empresa privada.

Cinco miembros de la junta de concejales de Mason y el alcalde del pueblo, Eddie Noeman, aprobaron los acuerdos para convertir el Centro de Detención del Oeste de Tennessee en un punto de detención de personas capturadas por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

El centro sería administrado por CoreCivic Inc, pero en colaboración con la agencia federal, que está ejecutando la política antiinmigratoria más fuerte de las últimas décadas en el país estadounidense.

Miembros de la junta discuten la conversión de la cárcel en un centro de detención para inmigrantes. | Foto: AP

A la reunión también asistieron habitantes y ciudadanos de la zona que se oponen a que ICE irrumpa en Mason, y detenga allí a inmigrantes con su situación migratoria sin solventar.

En la primera votación, se le adjudicó un contrato a CoreVic para que pusiera el centro en funcionamiento. Había cerrado en 2021 por orden de la administración Biden, cuando le ordenó al Departamento de Justicia suspender la renovación de contratos en centros privados de este tipo.

En la segunda votación, ganó la decisión a favor de optar por el vínculo con ICE.

Generación de empleo

El alcalde Noeman sostiene que la apertura de la cárcel clausurada producirá desarrollo económico y se abrirán nuevos puestos de trabajo para la ciudad.

Noeman, de origen egipcio, destacó: “No se trata de nada personal para ningún inmigrante. Darle trabajo a la gente es lo que busco”.

CoreVic, que en el pasado había enfrentado 12 demandas en el estado con otro nombre jurídico, dice que se crearán casi 240 empleos y que ofrecerán a oficiales voluntarios 26,50 dólares por hora.

Mason tiene solo 1.300 habitantes y está a 60 kilómetros de Memphis. La prisión era una de las mayores fuentes de empleo del pueblo y un impulsador económico.

Las objeciones de algunos ciudadanos

Una miembro de la junta, Virginia Rivers, señaló que no está de acuerdo con el uso del centro de detención para uso del ICE, ya que no le gusta lo que representa la agencia migratoria ni cómo trata a la gente.

ICE- Estados Unidos
Los agentes de ICE han irrumpido en lugares de trabajo, espacios públicos y zonas privadas. | Foto: Getty Images

“Nosotros, como funcionarios de la ciudad de Mason que fuimos elegidos por los ciudadanos, deberíamos considerar las consecuencias y el daño que esto causaría a nuestra comunidad local, a nuestros vecinos, a las escuelas de Tennessee y a muchas familias”, enfatizó Rivers.

Rivers puso sobre la mesa que varios inmigrantes sin antecedentes penales estaban siendo detenidos por ICE y separados de sus familias.

Además, asegura que dichos contratos volverían a Mason en cómplice de acciones cuestionables.

*Con información de AP.

