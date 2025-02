¿Fin de los Skittles y Doritos en Florida? Nueva ley busca prohibir golosinas con aditivos dañinos

¿Qué busca la nueva ley?

Esta iniciativa pretende que, a partir del 1.° de enero de 2028 , las empresas que no eliminen estos ingredientes enfrenten sanciones económicas. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario que se apruebe la ley en mención, para que entre en vigencia a partir del 1.° de julio de 2025 .

Los químicos prohibidos

Es así como el Center for Science in the Public Interest asegura que el Amarillo 5 puede provocar hiperactividad en niños, mientras que el Azul 1 ha sido vinculado a un pequeño riesgo de cáncer en pruebas de laboratorio.