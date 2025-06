El hecho de desconocer las reglamentaciones no lo exime de posibles multas, así que lo mejor es planear su viaje con anticipación y hacer las consultas correspondientes.

¿Qué sucede si omito la declaración de artículos peligrosos?

Tenga en cuenta que estos artículos pueden ser considerados como riesgosos si no se manipulan de la manera correcta:

Líquidos inflamables, baterías de litio no autorizadas, aerosoles presurizados, fuegos artificiales, productos químicos o incluso encendedores comunes.

Dependiendo del tipo de riesgo que represente el objeto que usted no ha declarado, será la amonestación correspondiente.

Esto aplica tanto si el objeto fue empacado por error como si no existía la intención de causar daño.

Las autoridades recomiendan consultar previamente con la aerolínea y no asumir que objetos domésticos son inofensivos.

Recordar que no es una norma prohibitiva, pero no declarar le puede costar libertad y dinero.

“La mayoría de estas violaciones no son intencionales, pero eso no exime a los viajeros de la responsabilidad legal”, señala un vocero de la TSA. “Algunos pasajeros simplemente no saben que un desodorante en spray o una batería externa están regulados”.