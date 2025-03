Polémicas deportaciones en estados Unidos: Gobierno desafía fallo judicial y expulsa migrantes

¿Un desacato al poder judicial?

Aunque Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, la orden no fue acatada y siguieron su recorrido hacia los destinos mencionados.

Ante el hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el domingo en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del TdA ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.

Pese a las justificaciones dadas, el hecho ha tomado por sorpresa a los estadiunidenses, ya que La Ley de Enemigos Extranjeros no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, dando paso a uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.

Implicaciones Políticas y Legales