¿Qué es el Oktoberfest y por qué se celebra en Estados Unidos? El origen del festejo y ciudades donde se conmemora

El mes de octubre trae consigo una de las festividades más populares que se celebran a nivel mundial y que se adapta a distintas geografías. Se trata de Oktoberfest, la celebración alemana que tiene su versión en Estados Unidos.

Hasta principios del mes de Halloween, millones de personas se reúnen alrededor de bailes, música y trajes típicos, comida tradicional de Alemania y sobre todo alrededor de la bebida alcohólica más popular del mundo: la cerveza.

El parque central de Múnich se viste de gala con decoración medieval para una de sus festividades más importantes. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El festival del Oktoberfest en La Crosse, Wisconsin, llegó por primera vez en 1961, mientras que el Oktoberfest de Cincinnati, comenzó en 1976, convirtiéndose en la celebración de este tipo más grande de Estados Unidos, según Vive USA.

Otras celebraciones masivas inspiradas en Alemania se llevan a cabo en Denver, Colorado y Frankenmuth, Michigan, popular por su sobrenombre de Little Bavaria.

Así bien, la celebración fue acogida en EE. UU. debido a la presencia de inmigrantes de Alemania, cuya diáspora cuenta con más de 40 millones de personas originarias o descendientes del país bávaro.

Con la popularización del festival en las últimas décadas, ciudades como Chicago y Nueva York realizan celebraciones similares durante el mes de octubre, incluyendo actividades gratuitas y pagas.

'America's Little Switzerland' se llama el recinto adaptado para celebrar Oktoberfest, que está sincronizado con las fechas alemanas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, bares y centrales cerveceras aprovechan la temporada para promocionar y dar a conocer sus productos.

El origen de Oktoberfest

El festival tiene su origen en Bavaria, Múnich, donde anualmente sus habitantes se reúnen para tomar barril de cerveza certificada bajo la Reinheitsgebot o Ley de Pureza, que data del siglo XVl.

Vista del parque central de la ciudad con la cerveza Paulaner, una de las populares de Alemania. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En Oktoberfest solo se toma cerveza hecha a base de agua, cebada y lúpulo, que son producidas por siete cerveceras de la ciudad alemana, encargadas de armar el escenario principal.

La primera celebración se dio en 1810, cuando se festejó la boda real entre Luís I de Baviera y Teresa de Sajonia, en una celebración que duró cinco días, que tuvo un desfile y carreras de caballos. Desde 1950 se celebra anualmente de forma ininterrumpida.

El festival empieza cuando llegan los wiesnwirte (dueños de las cerveceras) y el alcalde abre el primer barril de cerveza, acompañado de personas vestidas con trajes típicos alemanes.