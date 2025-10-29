El USCIS anunció una regla final provisional que marca el fin de las extensiones automáticas de los permisos de trabajo en determinadas categorías migratorias.

Sin embargo, esta regla no anuncia el fin de las extensiones automáticas, sino que a partir del 13 de enero de 2025 se aumentará el período de extensión automática de 180 días a 540 días para ciertos solicitantes elegibles.

¿Qué deben hacer los inmigrantes ahora?

Presentar la solicitud de renovación ( Formulario I-765) , antes de que expire el EAD, el documento de autorización de empleo que emite el Ser vicio de Ciudadanía e inmigración de Estados Unidos.

( Formulario I-765) Revisar que su categoría EAD sea elegible, no todas las categorías migratorias clasifican para el periodo extendido.

Guardar su recibo de presentación (Form I-797C), ya que le servirá como prueba del trámite pendiente para activación de la extensión automática, según lo confirma la USCIS.

Verificar si el empleador acepta su extensión automática.

Mantenerse atento a cambios futuros, pues aunque la regla es permanente ahora, podría modificarse o revocarse bajo nueva administración o legislación.

El cambio en el EAD beneficiará a solicitantes elegibles que renovaron a tiempo su permiso de trabajo, evitando interrupciones en su empleo. | Foto: Getty Images

¿A quiénes beneficia este cambio?

La regla incluye, según informe de Reuters, a diversas categorías de inmigrantes que no dependen de visas de trabajo formales, como:

Personas bajo estatus de protección temporal (TPS).

Solicitantes o beneficiarios de asilo.

Cónyuges de titulares de ciertas visas de trabajo que requieren EAD.

Refugiados y otros casos que requieren autorización de empleo directa.

Este cambio busca evitar que miles de inmigrantes pierdan su autorización de trabajo mientras USCIS procesa sus renovaciones.

Se estima que, de no existir esto, cerca de 468.000 personas verían vencerse su permiso sin poder seguir trabajando.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD. | Foto: Getty Images

¿El aumento a 540 días evitará fraudes?

No directamente, pero sí ayudará a reducirlos de forma indirecta.

Según el USCIS, al extender el período automático de renovación del permiso de trabajo de 180 a 540 días, la agencia tendrá más tiempo para revisar cada caso y verificar documentos, evitando aprobaciones apresuradas.

Con esto, se permitirá filtrar solicitudes frívolas o fraudulentas y fortalecer la seguridad nacional y la integridad del programa, sin afectar a los inmigrantes que cumplen con los requisitos legales.