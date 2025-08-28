Víctima de violencia policial en EE. UU. es indemnizada por 2 millones de dólares: “El proyectil subió por su cavidad nasal”

Cellin Gluck, un director de cine, estaba participando en las protestas contra la violencia policial en Los Ángeles, California, a mediados de 2020, después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota.

Junto a su hija, fueron víctimas de una agresión policial, por lo que un jurado de la ciudad angelina le concederá a él una suma de 2,2 millones de dólares por indemnización.

La policía de California detuvo a cientos de manifestantes durante la protesta bajo el lema "The black lives matter". | Foto: Getty Images

La hija recibirá 195.000 dólares, después de que ambos montos fueron reducidos tras determinar que fueron parcialmente culpables de los desórdenes producidos en la zona.

Lo que dice la denuncia

En el escrito, presentado por Associated Press, se menciona que Gluck y su hija regresaban al vehículo después de las protestas, cuando se encontraron a otro manifestante que estaba golpeada.

La persona en cuestión les comentó que lo habían impactado en la cara con una bala perlada.

Hubo denuncias de violencia policial durante las protestas. Joe Biden desplegó la Guardia Nacional en la ciudad angelina durante varios días. | Foto: Getty Images

En ese momento, un agente del sheriff de Los Ángeles le disparó en el rostro con un proyectil “no letal”, cuyo uso es legal en protestas siempre y cuando se utilicen con los protocolos establecidos.

Tras el disparo, la víctima quedó con lesiones permanentes que desfiguraron parte de su integridad física, secuelas por traumas en el cerebro y otras complicaciones crónicas.

“El proyectil subió por su cavidad nasal, donde permaneció alojado durante casi un año entero, hasta que fue extraído quirúrgicamente”, señal la denuncia.

Los demandantes sostuvieron que cuando recibió el impacto, su cabeza retrocedió bruscamente y cayó al suelo inmediatamente.

Recalcan que estaba desarmado, no estaba involucrado en alguna acción violenta y solo llevaba consigo una cámara fotográfica.

Los argumentos de la defensa

“Es un hombre de 67 años cuyos médicos le han dicho que tendrá que lidiar con las consecuencias de su lesión el resto de su vida”, argumenta Carl Douglas, abogado de Gluck.

“Esta cantidad de dinero no le compensará adecuadamente por las lesiones que sigue padeciendo a diario”, agregó, aduciendo que la suma es la mitad de lo que se exigió al principio del caso judicial.

Los protestantes recalcaban la ironía de sufrir represión policial por manifestarse en contra de la violencia ejercida por la institución. | Foto: Getty Images

“Hasta que rindan cuentas por sus acciones, seguirán emitiendo veredictos los ciudadanos de Los Ángeles, intentando enviar un mensaje a las agencias policiales para que actúen mejor”, enfatizó Douglas.

El agente implicado aún no ha sido identificado, por lo que eso representa fallas en el sistema de investigaciones por accionar policial cuestionable.

Al menos 30 personas perdieron la vida en las fuertes protestas en rechazo por la muerte de Floyd, y 26 fueron reportadas con heridas de bala.