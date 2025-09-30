A 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, amenazan a su familia. Caso termina en denuncia contra la UNP

La familia de Luis Andrés Colmenares, el joven que falleció hace 15 años en medio de una celebración de Halloween en el norte de Bogotá, denunció a varios funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderada por Augusto Rodríguez, por la falta de medidas frente a las amenazas y hostigamientos que ha venido sufriendo.

El abogado Simón Hernández, defensa de los Colmenares, confirmó a través de un comunicado: “Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medidas efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados”.

El caso trae a colación las falencias que habría sufrido el esquema de seguridad designado al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un mitín político que se desarrolló en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá.

Por eso es que la denuncia de los Colmenares advierte que “estos hechos no solo obedecen a su condición de ser voces de oposición política, sino también a su alta exposición pública, derivada de un caso que ha tenido amplia resonancia judicial”.

Este 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte en extrañas circunstancias de Luis Andrés Colmenares. | Foto: COLPRENSA

Este 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que murió en extrañas circunstancias, en medio de una celebración de Halloween. El caso dejó involucrados a un puñado de estudiantes de esa prestigiosa universidad y un extenso proceso que está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia.

“La familia continúa siendo víctima de un entorno hostil y de revictimización institucional. Las solicitudes de protección han sido categóricamente ignoradas, incluso en contravía de pronunciamientos judiciales, en un momento particularmente sensible para el país”, explicó la familia Colmenares a través de su abogado.

Hace menos de 4 meses el país fue testigo como un adolescente conocido con el alias de Tianz, desenfundó un arma en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y atacó al precandidato Uribe Turbay. Dos meses después de ese hecho, el senador falleció y las alertas se dispararon sobre la falta de protección a la oposición en Colombia.

El abogado Hernández insistió que “no puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargas de su protección”.