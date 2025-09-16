Suscribirse

A la cárcel alias Lampara, padrastro del pequeño Nairkel. La Fiscalía modificará la imputación de cargos

El ente acusador imputó, inicialmente, los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar. Luego, el niño falleció.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 11:30 p. m.
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, detenido por el asesinato a golpes de su hijastro, un niño de 4 años, en Medellín.
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, detenido por el asesinato a golpes de su hijastro, un niño de 4 años, en Medellín. | Foto: Fiscalía

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, señalado de atentar de manera violenta en contra de su hijastro, en la ciudad de Medellín.

En audiencias preliminares, el ente acusador imputó el delito de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, minutos después, el alcalde de Medellín, confirmó que el niño falleció.

En audiencias, el fiscal a cargo del proceso, presentó todos los elementos de prueba que dejaron a este hombre como responsable del brutal ataque en contra el menor de edad. Un hecho que fue reprochado por todo el país y que exigía el máximo de justicia. Ahora la Fiscalía tendrá que hacer una modificación a la imputación de cargos.

Federico Gutiérrez y niño siendo golpeado.
Federico Gutiérrez y niño siendo golpeado. | Foto: Foto 1: @FicoGutierrez / Foto 2 Getty Images

“Las actividades investigativas permitieron conocer que el hoy procesado habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete. La madre de la víctima intentó intervenir, pero también fue maltratada”, señaló la Fiscalía.

Entre los elementos de prueba, la Fiscalía adjuntó las declaraciones de familiares y vecinos que advertían cómo el menor fue víctima constante de las agresiones de este hombre, incluso de las denuncias que hicieron de manera reiterada. Un anticipo de la tragedia que no se atendió.

El ente acusador insistió ante el juez en la necesidad de cobijar, con una medida de aseguramiento en centro carcelario, al señalado asesino, por considerar que representa un riesgo para la sociedad y es necesario mantenerlo privado de la libertad.

Contexto: Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

“El menor de edad quedó inconsciente y fue trasladado a un centro asistencial. Los estudios médicos evidenciaron lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho. Actualmente, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos. Los elementos materiales probatorios indican que el niño y su mamá soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante”, dijo el ente acusador, antes de conocerse el fallecimiento.

Mientras la Fiscalía entregaba detalles de las audiencias preliminares que permitieron enviar a la cárcel a padrastro agresor, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregaba la triste noticia de que el pequeño Nairkel había muerto producto del ataque y después de estar varios días en cuidados intensivos.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado”, señaló el alcalde.

Ahora, la Fiscalía podrá hacer una modificación en la imputación de cargos e insistir, con los elementos de prueba, que el hombre es responsable del delito de homicidio agravado y pedir una condena en su contra.

