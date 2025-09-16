Murió Nairkel, un niño de cuatro años víctima de una golpiza de parte de su padrastro en el noroccidente de Medellín.

Así lo anunció el alcalde, Fico Gutiérrez, quien ha estado al frente de la evolución de su salud y quien sigue de cerca el proceso judicial del responsable del atroz acto.

“Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más”, escribió Gutiérrez en la red social X.

“Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Alias “Lámpara”, de la estructura criminal “los mondongueros”, fue el responsable de este acto criminal. Ya está capturado y pagará por esto", indicó.

“Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida”, puntualizó.