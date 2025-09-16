Tras pronunciarse de nuevo sobre el caso de un niño de cuatro años que permanece en condición crítica en el Hospital General de Medellín, producto de una golpiza, el alcalde reveló cifras que evidencian un doloroso panorama para los pequeños en la ciudad.

“Yo quisiera hacer una reflexión también, no solo en un caso puntual sino que casos como estos ocurren muchas veces en nuestras ciudades, en el país. Miren, en el Hospital Concejo de Medellín tenemos reportes de 20 ingresos por mes de niños que han sido violentados a golpes o abusados sexualmente”, denunció el mandatario.

“Y en el Hospital General tenemos promedio de siete ingresos al mes de niños que necesitan ser atendidos porque han sido violentados con golpes, agresiones físicas, pero también agresiones sexuales; una sociedad que no protege a nuestros niños no es una sociedad que tenga futuro”, indicó Gutiérrez.

El mensaje del alcalde llegó después de visitar el Hospital General, donde es atendido el pequeño de cuatro años que fue brutalmente golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias ‘Lámpara’.

Esta persona, según el alcalde, es integrante del grupo delincuencial Los Mondongueros, que tienen presencia en la comuna 5 de Medellín, Castilla.

El pequeño fue golpeado el sábado en la mañana luego de que ‘Lámpara’ le pidiera que se acostará a dormir, pero el pequeño quiso jugar.

“Fue una golpiza brutal, tiene comprometidas muchas partes de su cuerpo, golpes fuertes en el cráneo, también muy fuertes en el tórax, abdomen, una golpiza brutal”, describió el alcalde Gutiérrez.

Igual de grave es que alias ‘Lámpara’, dio a conocer el Alcalde, golpeó también a la mamá del pequeño, la mantuvo sometida bajo amenazas, igual que a la abuela.

“La información que yo tengo es que la madre argumenta que este tipo la amenazaba, le ponía un arma en la cabeza cada vez que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor. Yo quiero decirle a cualquier persona que por difícil que sea la situación vaya a las autoridades”, pidió el Alcalde.

Según el Alcalde, la captura de alias ‘Lámpara’ fue legalizada. SEMANA supo que esta persona ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a la justicia, incluso en un caso por secuestro simple.