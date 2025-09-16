Suscribirse

Medellín

Al menos 27 niños víctimas de maltrato físico o sexual son atendidos cada mes en Medellín, denunció el alcalde Federico Gutiérrez

El mandatario reveló la cifra tras pronunciarse por el doloroso caso de un pequeño que está en cuidados intensivos producto de una golpiza de su padrastro.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 10:48 a. m.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro. | Foto: Alcaldía de Medellín

Tras pronunciarse de nuevo sobre el caso de un niño de cuatro años que permanece en condición crítica en el Hospital General de Medellín, producto de una golpiza, el alcalde reveló cifras que evidencian un doloroso panorama para los pequeños en la ciudad.

“Yo quisiera hacer una reflexión también, no solo en un caso puntual sino que casos como estos ocurren muchas veces en nuestras ciudades, en el país. Miren, en el Hospital Concejo de Medellín tenemos reportes de 20 ingresos por mes de niños que han sido violentados a golpes o abusados sexualmente”, denunció el mandatario.

Y en el Hospital General tenemos promedio de siete ingresos al mes de niños que necesitan ser atendidos porque han sido violentados con golpes, agresiones físicas, pero también agresiones sexuales; una sociedad que no protege a nuestros niños no es una sociedad que tenga futuro”, indicó Gutiérrez.

El mensaje del alcalde llegó después de visitar el Hospital General, donde es atendido el pequeño de cuatro años que fue brutalmente golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias ‘Lámpara’.

Esta persona, según el alcalde, es integrante del grupo delincuencial Los Mondongueros, que tienen presencia en la comuna 5 de Medellín, Castilla.

El pequeño fue golpeado el sábado en la mañana luego de que ‘Lámpara’ le pidiera que se acostará a dormir, pero el pequeño quiso jugar.

Fue una golpiza brutal, tiene comprometidas muchas partes de su cuerpo, golpes fuertes en el cráneo, también muy fuertes en el tórax, abdomen, una golpiza brutal”, describió el alcalde Gutiérrez.

Alpujarra
Panorámica del Centro de Medellín sector La Alpujarra Medellín octubre 12 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Igual de grave es que alias ‘Lámpara’, dio a conocer el Alcalde, golpeó también a la mamá del pequeño, la mantuvo sometida bajo amenazas, igual que a la abuela.

“La información que yo tengo es que la madre argumenta que este tipo la amenazaba, le ponía un arma en la cabeza cada vez que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor. Yo quiero decirle a cualquier persona que por difícil que sea la situación vaya a las autoridades”, pidió el Alcalde.

Según el Alcalde, la captura de alias ‘Lámpara’ fue legalizada. SEMANA supo que esta persona ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a la justicia, incluso en un caso por secuestro simple.

Contexto: Capturan a agresor de menor de 4 años en Medellín. El hombre hacía parte de una estructura criminal

Por último, el mandatario pidió a los medellinenses alertar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los pequeños. “Denunciar a tiempo un caso de maltrato puede salvarle la vida a un niño, denunciar a tiempo y acudir a tiempo a las autoridades puede salvar vidas”, agregó.

