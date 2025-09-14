Nación
Capturan a agresor de menor de 4 años en Medellín. El hombre hacía parte de una estructura criminal
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el hombre es el padrastro del niño que hoy se debate entre la vida y la muerte.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la captura de la persona que agredió “brutalmente” a un menor de 4 años en el sector de Castilla. Explicó que el “sinvergüenza” hace parte de una estructura criminal. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/vpQWqPnq1T— Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2025
En desarrollo...