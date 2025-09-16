Suscribirse

Medellín

Fiscalía entrega detalles del cruel asesinato al niño Nairkel en Medellín

El padrastro del pequeño, conocido con el alias de Lámpara, fue enviado a prisión para que responda por los hechos.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 12:58 a. m.
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, es señalado de ser uno de los cabecillas de la banda Los Mondongueros en Medellín.
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, es señalado de ser uno de los cabecillas de la banda Los Mondongueros en Medellín.

El juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín cobijó con medida de aseguramiento intramural (en centro carcelario) a Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, el hombre detenido por una brutal agresión que le terminó costando la vida a un niño de cuatro años.

El señalado delincuente fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Y aunque él no aceptó los cargos, la Fiscalía tiene pruebas del escabroso hecho.

Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, detenido en Medellín por la brutal agresión a su hijastro, un niño de 4 años.
Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, detenido en Medellín por la brutal agresión a su hijastro, un niño de 4 años.

“Las actividades investigativas permitieron conocer que el hoy procesado habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso”, reveló por medio de un comunicado la Fiscalía.

“Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete. La madre de la víctima intentó intervenir, pero también fue maltratada”, dijo el ente acusador.

La agresión fue tan brutal, que “el menor de edad quedó inconsciente y fue trasladado a un centro asistencial. Los estudios médicos evidenciaron lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho”, detalló el ente investigador.

Luego de tres días en cuidados intensivos, el niño, de nombre Nairkel Aldraín, murió.

“Ha muerto Nairkel, el niño de cuatro años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida”. Fue asesinado”, concluyó el alcalde Federico Gutiérrez.

Este caso, sin embargo, es solo la punta del iceberg de la dura situación que enfrenta la niñez en Medellín.

El mismo alcalde reveló cifras estremecedoras: “Yo quisiera hacer una reflexión también, no solo un caso puntual, sino que casos como estos ocurren muchas veces en nuestras ciudades, en el país. Miren, en el Hospital Concejo de Medellín tenemos reportes de 20 ingresos por mes de niños que han sido violentados a golpes o abusados sexualmente”, denunció el mandatario.

“Y en el Hospital General tenemos promedio de siete ingresos al mes de niños que necesitan ser atendidos porque han sido violentados con golpes, agresiones físicas, pero también agresiones sexuales; una sociedad que no protege a nuestros niños, no es una sociedad que tenga futuro”, indicó Gutiérrez.

Contexto: Al menos 27 niños víctimas de maltrato físico o sexual son atendidos cada mes en Medellín, denunció el alcalde Federico Gutiérrez

