Abogado del colegio de Valeria Afanador se refirió a una póliza para la familia, quienes exigen verdad y justicia

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, las investigaciones siguen adelante para poder esclarecer la forma en la que la niña salió del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, y desapareció por completo.

La institución, incluyendo la rectora y los profesores, están en el ojo del huracán, ya que, según las pesquisas, no estuvieron pendientes de la niña como debería ser, y más teniendo en cuenta su condición.

Valeria Afanador y colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

Francisco Bernate, abogado que representa a la institución, aceptó que hubo fallas que facilitaron que se le perdiera el rastro a la pequeña. Además, el defensor reveló que la institución tiene una millonaria póliza que, muy seguramente, le será pagada a los papás de la niña.

En diálogo con La Red Viral, Bernate explicó que la misma cubre lesiones personales y hasta la muerte de los estudiantes. No obstante, dejó en claro que esto dependerá de la decisión que tomen las autoridades sobre si hay, o no, una responsabilidad directa por parte del colegio.

“En el escenario de la responsabilidad sería una eventual reparación, ya sea de parte del colegio o por qué no, de parte de las autoridades, que de manera reiterada dijeron que el colegio estaba perfecto y que hicieron todos los análisis del caso y dijeron que estaba perfecto”, señaló.

Sobre la póliza de la escuela, el jurista aseguró que es “bastante generosa”. Incluso, mencionó que la cifra excede los nueve ceros, no se trata simplemente de 100 millones, sino que la cifra es “significativamente más”.

Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Alcaldía Municipal de Cajicá

De hecho, precisó que la misma es conocida por los papás de los niños que están estudiando en la mencionada institución.

“No tengo el monto exacto, pero sé que es un número relevante. Sé que pasa de 9 ceros, es un número muy importante, pero no tengo el monto exacto en pesos", comentó.

Bernate indicó que la póliza se renovó este año y se la dieron a conocer a los padres de familia para generar un poco más de tranquilidad ante cualquier situación que se pudiera presentar.

“Que pudieran ellos saber que cualquier cosa que les pasara, que se cayó, que se pegó, que se fracturó, todo lo iba a asumir esa póliza de seguros”, agregó.

Por su parte, Julián Quintana, abogado de los papás de Valeria, ha dejado en claro que hay una responsabilidad grande por parte del Gimnasio Campestre Los Laureles. El jurista apuntó directamente contra la directora y dos profesores, quienes fueron los últimos que vieron con vida a la menor de 10 años.