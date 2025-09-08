Suscribirse

Nación

Advierten lluvias en varias zonas de Colombia: pronóstico del Ideam para este lunes 8 de septiembre

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima para las principales ciudades del país.

Redacción Nación
8 de septiembre de 2025, 11:39 a. m.
Lluvia
Lluvias en Bogotá | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico del clima, en el que advirtió sobre lluvias durante el transcurso de este lunes, 8 de septiembre.

De acuerdo con el informe, se espera que haya cielo mayormente nublado y que pase a estar cubierto, lo que estará acompañado de precipitaciones moderadas y fuertes en algunos sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico y el Caribe colombiano, incluyendo áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
En varias zonas habrá lluvias moderadas y fuertes. | Foto: Agencia: 123rf

De igual manera, se prevén lluvias en ciertas zonas de las regiones Andina (centro y norte), Orinoquía (occidente y oriente) y Amazonía (nororiente).

El Ideam precisó que las lluvias más fuertes se esperan en sectores del centro y sur de Córdoba, sur de Bolívar, norte y occidente de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y en el centro y sur de Chocó.

Contexto: Clima en septiembre del 2025: Ideam responde cómo será el tiempo en las diferentes regiones del país

“También en zonas puntuales o aisladas del sur de Sucre, norte de Magdalena, centro y occidente de La Guajira, norte y sur de Cesar, occidente de Arauca, norte de Vichada, norte y oriente de Guainía, norte de Valle del Cauca y norte de Nariño”, añadió.

En el caso de Bogotá, en la mañana se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco. No obstante, no se descartan algunas lloviznas esporádicas en el oriente y norte de la ciudad.

Según el IDEAM se presenta una ola de calor extremo. Las temperaturas podrían llegar a los 37 grados. Foto Jorge Orozco.
Este fue el más reciente pronóstico del clima. | Foto: Jorge Orozco

En la tarde, según la entidad, habrá un aumento de la nubosidad y esto estará acompañado de posibles precipitaciones, especialmente en el centro, norte y oriente de la capital del país.

Finalmente, en la noche se prevé que predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas esporádicas en el oriente y occidente.

Contexto: Tragedia en Córdoba: rayo causó la muerte de dos mujeres; una de ellas estaba en embarazo

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: durante gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 31 °C).
  • Cartagena: posibles lloviznas o lluvias en las primeras horas de la jornada; posteriormente, se espera tiempo seco con nubosidad variable. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: tras una mañana seca, aumentará la nubosidad con posibles lluvias al finalizar la tarde, que podrían intensificarse en la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Predominará el tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales en la tarde. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias intermitentes, más fuertes al finalizar la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).
  • Cali: aunque predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado, no se descartan algunas lloviznas o lluvias esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 29 °C).

