Nación
Advierten lluvias en varias zonas de Colombia: pronóstico del Ideam para este lunes 8 de septiembre
La institución entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima para las principales ciudades del país.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico del clima, en el que advirtió sobre lluvias durante el transcurso de este lunes, 8 de septiembre.
De acuerdo con el informe, se espera que haya cielo mayormente nublado y que pase a estar cubierto, lo que estará acompañado de precipitaciones moderadas y fuertes en algunos sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico y el Caribe colombiano, incluyendo áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De igual manera, se prevén lluvias en ciertas zonas de las regiones Andina (centro y norte), Orinoquía (occidente y oriente) y Amazonía (nororiente).
El Ideam precisó que las lluvias más fuertes se esperan en sectores del centro y sur de Córdoba, sur de Bolívar, norte y occidente de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y en el centro y sur de Chocó.
“También en zonas puntuales o aisladas del sur de Sucre, norte de Magdalena, centro y occidente de La Guajira, norte y sur de Cesar, occidente de Arauca, norte de Vichada, norte y oriente de Guainía, norte de Valle del Cauca y norte de Nariño”, añadió.
En el caso de Bogotá, en la mañana se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco. No obstante, no se descartan algunas lloviznas esporádicas en el oriente y norte de la ciudad.
En la tarde, según la entidad, habrá un aumento de la nubosidad y esto estará acompañado de posibles precipitaciones, especialmente en el centro, norte y oriente de la capital del país.
Finalmente, en la noche se prevé que predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas esporádicas en el oriente y occidente.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: durante gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 31 °C).
- Cartagena: posibles lloviznas o lluvias en las primeras horas de la jornada; posteriormente, se espera tiempo seco con nubosidad variable. (T. máx.: 31 °C).
- Medellín: tras una mañana seca, aumentará la nubosidad con posibles lluvias al finalizar la tarde, que podrían intensificarse en la noche. (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: Predominará el tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales en la tarde. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias intermitentes, más fuertes al finalizar la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: aunque predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado, no se descartan algunas lloviznas o lluvias esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 29 °C).