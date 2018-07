“SEMANA comienza una nueva era”: Alejandro Santos

SEMANA: En el último ejemplar de la revista apareció una carta dirigida a los lectores que anunciaba la llegada de una nueva era. ¿De qué se trata?

ALEJANDRO SANTOS: Quisimos compartir con nuestros lectores una decisión en la que llevamos trabajando un buen tiempo. SEMANA dará un paso muy importante en esa transformación que vivimos todos los medios por cuenta de internet. A partir del próximo domingo 10 de junio, el contenido de la revista impresa dejará de ser gratis en la web.

"Queremos apostarle a lo que más valoramos: la confianza de nuestros lectores".

SEMANA: ¿A qué se referían con eso de ‘nueva era’?

A.S.: Los medios de comunicación impresos hemos vivido enormes transformaciones en los últimos años. Nunca antes nos habían leído tantas personas de tan distintas formas. A mí me impresiona, por ejemplo, saber los millones de colombianos que hoy tienen acceso a SEMANA y ver cómo comparten los contenidos en Facebook, Twitter, Instagram. Lo cuento porque hace tan solo una década era impensable. Pero así como la influencia ha crecido vertiginosamente, lo digital a su vez ha cambiado la forma como los medios podían ser sostenibles. Y eso nos ha obligado a todos a reinventarnos el modelo. Nosotros tomamos un camino. Por eso, queremos apostarle a lo que más valoramos: la confianza de nuestros lectores. Antes vivíamos de la publicidad, ahora vamos a vivir de los lectores.

El director de SEMANA, Alejandro Santos, habla sobre la decisión de apostarle a las suscripciones digitales

Puede leer: Carta de SEMANA a sus lectores

SEMANA: ¿En qué consiste esa apuesta?

A.S.: La próxima semana lanzamos un modelo de suscripciones digitales para nuestra edición impresa de cada ocho días. Esta decisión no tiene otro objetivo que fortalecer el periodismo que hacemos y poder extender el análisis y las investigaciones que nos caracterizan a otras plataformas (videos, pódcast, especiales interactivos). Esperamos que nuestros lectores lo vean como una inversión valiosa en periodismo que mejorará nuestra capacidad para producir mejores contenidos.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con la información que publica Semana.com todos los días?

A.S.: Nuestro portal de noticias seguirá estando abierto de manera gratuita a todos los colombianos. La suscripción es solo para el contenido de la revista impresa que se publica el fin de semana y que tendrá además todo tipo de información multimedia.

SEMANA: ¿Va a haber cambios en el contenido de la revista?

A.S.: Sí. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por narrar nuestro país y el mundo en diferentes formatos: videos, infografías interactivas, gráficos, fotografías, series, informes especiales… Además de nuestro contenido tradicional, queremos ofrecerles a todos nuestros suscriptores material adicional. Como revista nos tomamos el tiempo para entregarles a nuestros lectores información relevante, útil y que fortalezca su criterio. En medio de la avalancha de contenidos y en medio de tanta posverdad y falsas noticias, nuestra apuesta es poder entregarles el fin de semana el mejor análisis, investigación y las mejores entrevistas, reportajes y crónicas.

"Nuestro portal de noticias seguirá estando abierto de manera gratuita a todos los colombianos. La suscripción es solo para el contenido de la revista impresa que se publica el fin de semana".

SEMANA: ¿Por qué tomar ahora esta decisión, cuando por mucho tiempo ese contenido fue gratis?

A.S.: Porque hacer buen periodismo cuesta. Por muchos años los medios de comunicación y el oficio de los periodistas han dependido de la publicidad en papel, pero ese modelo de negocios cambió. Gran parte de la publicidad migró a lo digital y ahí el 70 por ciento se la llevan Google y Facebook. Hoy son los suscriptores los que empiezan a sostener a los medios. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina es muy interesante porque cuando un medio de comunicación depende de sus lectores, su compromiso principal siempre serán ellos. Es la independencia y la libertad en su estado más puro.

Le sugerimos: "El lector debe ser el centro del periodismo": Ismael Nafria

SEMANA: Pero muchos lectores van a pensar ¿por qué pagar por la información?

A.S.: Pienso que la pregunta correcta no es por qué pagar por la información, sino por qué pagar por el periodismo. Nuestro trabajo siempre ha sido ir más allá de las noticias. Esa es la esencia de nuestro periodismo: investigar, analizar, denunciar, editorializar… El buen periodismo es indispensable para la democracia y la información de calidad es esencial para la ciudadanía. Una persona informada puede tomar mejores decisiones. No imagino una democracia sin periodistas que estén cuestionando al poder y es difícil concebir una sociedad que no sepa qué está pasando en su país y sus territorios. Por ese periodismo, mucha gente sí está dispuesta a pagar.

"Lo que está sucediendo en Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina es muy interesante porque cuando un medio de comunicación depende de sus lectores, su compromiso principal siempre serán ellos. Es la independencia y la libertad en su estado más puro"

SEMANA: ¿Cuál es la razón por la que este modelo de pagos se está imponiendo en el mundo?

A.S.: La gente está entendiendo que ya no todo es gratuito en los contenidos. La llegada de Netflix y Spotify ha ayudado a establecer una cultura del pago en el mundo del entretenimiento y la música. En el mundo del periodismo, la tendencia también está cambiando. Hoy el 50 por ciento de los periódicos europeos tienen un modelo de pago. En Estados Unidos The New York Times ha sido un ejemplo y hoy el 63 por ciento de lo que reciben de ingresos se debe a sus suscriptores que llegan a los 2,6 millones. En Brasil, el modelo de pago de los medios lleva más de 10 años y en Argentina, Clarín y La Nación empezaron a cobrar el año pasado con buenos resultados.

SEMANA: Sí, pero muchas de esas marcas son globales y tienen audiencias gigantes...

A.S.: Es cierto. En la medida en que la audiencia se reduce, es más difícil monetizar los suscriptores, pero ahí es donde los contenidos tienen que ser más diferenciales, de mejor calidad, con gran carácter y que realmente aporten. Cabe anotar el caso de Mediapart en Francia con el periodismo de investigación o el paso que hace unos meses dio El Espectador y va a empezar a dar El País de Cali.

Le puede interesar: "Las redacciones siempre hemos sido campos de batalla del cambio": directora de El País

SEMANA: ¿Pero no le da miedo perder audiencia?

A.S.: Nosotros ya superamos los 15 millones de usuarios únicos, pero la obsesión por el tráfico le está abriendo paso a la calidad de las audiencias.

SEMANA: ¿Quién cree usted que va a pagar por esos contenidos de los medios?

A.S.: Todos los que quieren estar bien informados. Sobre todo en medio de tanta confusión, polarización, emociones y rabia. Lo que está pasando en Colombia y el mundo, donde vemos una realidad convulsionada y muchas veces incierta, es una gran coyuntura para que el buen periodismo demuestre que es una necesidad para que una sociedad democrática esté bien informada y no tome decisiones con emociones o con miedo, sino con información, contexto y criterio.