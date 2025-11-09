Suscribirse

Nación

Ideam pronostica lluvias con posibles descargas eléctricas para las próximas horas en Colombia

La entidad emitió el reporte más actualizado del clima.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de noviembre de 2025, 12:05 a. m.
Para los caleños, el mejor aliado es la sombrilla este 18 de septiembre.
El país enfrentaría nuevas lluvias en las próximas horas. | Foto: Raúl Palacios / El País

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima en Colombia durante la noche del domingo 9 de noviembre y las primeras horas del lunes 10.

El Ideam destacó que, a lo largo del día, gran parte del territorio nacional ha reportado tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, excepto en sectores del norte de Chocó —incluida su área oceánica— Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y el norte de Vaupés, donde se evidenciaron nubes densas con precipitaciones entre moderadas y fuertes, además de tormentas eléctricas en algunos casos.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Alerta de lluvia en Colombia para el 9 de noviembre: áreas en riesgo, según Ideam. | Foto: Agencia: 123rf

Los fenómenos que se presentan actualmente en la región también causan efectos en el clima de la nación, por lo cual las autoridades monitorean las formaciones que se producen y el destino de las mismas.

Pronóstico para las próximas horas

En primer lugar, la entidad destacó que se pueden presentar diversas descargas eléctricas en ciertas zonas del país, acompañadas de lluvias.

“Para la tarde y noche de este domingo se pronostican lluvias con posibles descargas eléctricas en sectores de Cesar, sur de Magdalena, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur de Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y occidente de Amazona2, destaca el Ideam.

También se estiman lloviznas dispersas en los departamentos de Vichada y Guainía.

Para las próximas horas se tiene previsto que las precipitaciones persistan a lo largo y ancho del país, con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos del Caribe colombiano.

Por otro lado, el Ideam señaló que la región en la que se encuentra el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contará con tiempo seco.

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado”, señaló el Ideam.

San Andrés.
San Andrés presentará tiempo seco en las próximas horas. | Foto: Getty Images

Se recomienda que las personas estén preparadas para los cambios del clima y lleven sombrilla u otros elementos de protección, según la región en la que se encuentren.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier cambio en las condiciones del clima o de los afluentes del país, las personas pueden reportar las emergencias derivadas a los organismos de control de cada región. Además, se indica que, por medio de las redes sociales, se advertirá cualquier alerta para los ciudadanos del país.

Noticias Destacadas

