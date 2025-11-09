Cuando el reloj marcaba las 8:45 a. m. de la mañana de este domingo, 9 de noviembre, se registró el intento de fuga de catorce personas que se encontraban retenidas en los calabozos de la estación de Policía del barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, en el nororiente de Bogotá.

Las primeras informaciones indican que, aprovechando el poco número de policías que estaban en la estación, los internos se abalanzaron sobre ellos mientras los agentes realizaban las labores propias de limpieza en las respectivas celdas. Los policías fueron amenazados con cuchillos.

“Se encontraban los custodios entregándole la comida a los privados de la libertad y generándoles el aseo rutinario”, detalló el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Estas personas (en referencia a los internos) se abalanzan contra los dos custodios, tratan de intimidarlos con armas blancas”.

Gracias al llamado de alerta, un grupo de policías llegó al sector y logró detener, en medio de un cruce de disparos, a cuatro de los internos que se intentaban fugar. Las autoridades implementaron un plan candado en la zona con el fin de ubicar y capturar a los otros cuatro que sí lograron salir.

“Todas las unidades de inteligencia de policía judicial y de diferentes capacidades estamos al frente para capturar a estas personas”, explicó el oficial. Los capturados, señaló, tienen antecedentes por delitos relacionados con el homicidio agravado y hurto.

Intercambio de disparos

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá aseveró que, en medio del intento de fuga, un grupo de internos disparó a los policías que llegaron a reforzar la seguridad.

Un agente que estaba de guardia reaccionó con su arma de dotación e hirió a cinco de los detenidos; otros fueron recapturados, y cuatro lograron huir del lugar.

“Otro uniformado que se encontraba en la guardia ve que las personas vienen de forma violenta en contra de él, saca su arma de dotación y, para salvar su propia vida y en legítima defensa, la acciona”, manifestó el general Cristancho.