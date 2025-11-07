Suscribirse

Víctimas advierten que la defensa del presunto asesino del estudiante de Los Andes mintió al juez

El juez suspendió la diligencia para el próximo 12 de noviembre. Ese día se define la medida de aseguramiento.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 8:22 p. m.
Andes asesinado, Jaime Esteban Moreno
Jaime Esteban Moreno fue asesinado en la madrugada de Halloween. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, presunto asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes brutalmente golpeado en las calles de Bogotá, se formuló por el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.

La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, tras advertir que el también estudiante de la Universidad de Los Andes es un peligro para la sociedad y debe permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, con el fin de garantizar la protección de las víctimas y el desarrollo de la investigación.

La defensa del procesado alegó que su cliente ha demostrado buena conducta, no tiene antecedentes y estaba próximo a terminar sus estudios en Los Andes. Sin embargo, una constancia de la misma universidad desmintió esa versión.

Las víctimas denunciaron que la Universidad de los Andes confirmó que Juan Carlos Suárez no está actualmente vinculado a los programas que el abogado defensor incluyó como elemento de prueba y de buen comportamiento.

“La defensa de Juan Carlos Suarez Ortiz faltó a la verdad, dentro de la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento en detención preventiva en centro carcelario y penitenciario, al manifestarle al juez de control de garantías que su defendido se encontraba vinculado a la Universidad de Los Andes, para justificar la libertad condicional o detención domiciliaria”, advirtió el abogado de víctimas, Camilo Rincón.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

Las víctimas también advirtieron que Juan Carlos Suárez representa un riesgo real, pues, según dijeron, puede asesinar a una persona a golpes, como presuntamente ocurrió con Jaime Esteban Moreno la noche de Halloween, cuando lo atacó con puños y patadas hasta causarle la muerte.

“Mientras que Esteban Moreno estaba en el suelo, el chico de la cara pintada de rojo le sigue propinando puños; es cuando el amigo toma al agresor y lo empuja hacia un lado; ahí es cuando llega otro chico que vestía de negro y que llevaba lo que parecían unas orejas de conejo y se lanza encima de la víctima”, señaló un testigo.

El juez, finalmente, y luego de escuchar las intervenciones de las víctimas, Fiscalía, defensa y la Procuraduría, suspendió la diligencia por motivos de salud para el próximo 12 de noviembre. Ese día se definirá si es necesario privar de la libertad a Juan Carlos Suárez, con base en los elementos de prueba recaudados, la necesidad de garantizar su presencia en el proceso y evitar riesgos para las víctimas.

