El amigo de Jaime Esteban Moreno, que estuvo presente mientras era atacado y trató de evitar la golpiza, no era el único testigo. La Fiscalía reveló las declaraciones de varias personas que estaban en el lugar y hora de los hechos.

Los testigos le contaron a la Fiscalía lo que ocurrió en los dos escenarios donde atacaron al estudiante de la Universidad de Los Andes. Otros jóvenes que en la madrugada del primero de noviembre escucharon lo que hablaban quienes ahora resultaron vinculados a la investigación, entre ellos Juan Carlos Suárez.

Testigo del asesinato de Jaime Esteban Moreno reveló el motivo del ataque en contra del estudiante de Los Andes, en Bogotá. "Ahí tiene, por acosador". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/c3uMQ7tfSF — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2025

Las declaraciones son estremecedoras. Los testigos advierten que el hombre con la cara pintada de rojo, al parecer, Juan Carlos Suárez, se lanzó para atacar al estudiante mientras dos mujeres, plenamente identificadas, alentaban al presunto asesino a continuar el ataque.

“En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar “ahí tiene para que siga acosando” y al observar esto, se corren a otro lado, mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que “el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres”, señalaron los testigos.

Los testigos no solo presenciaron el primer ataque a la víctima, sino que escucharon a las mujeres que alentaban la agresión y que fueron capturadas junto a Juan Carlos Suárez minutos después del crimen y que quedaron en libertad supuestamente por no tener responsabilidad, a pesar de las declaraciones que ahora se conocen.

“El de cara pintada de rojo se regresa con las amigas y les pregunta: ‘¿será que lo persigo? Aliénteme’ donde la amiga le dice ‘no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más" y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15 donde se encontraba Jaime Esteban Moreno”, dijo el testigo.

Las personas que presenciaron el primer ataque, se encargaron de grabar a lo lejos, el segundo y el mortal. Sobre la calle 64 con carrera 15, Esteban Moreno fue alcanzado por los agresores y fue allí donde lo lanzaron al piso, lo golpearon con tal contundencia que al llegar al hospital su estado era grave.

“Cuando iba a la mitad de la calle, empiezan a grabar y hacen un zoom para poder grabar y observa que el chico de cara pintada de rojo, los aborda y le pega un puño a Jaime Esteban Moreno, quien pierde el equilibrio y cae al suelo. El amigo de la víctima se interpone para que no lo sigan golpeando, pero a pesar de esto, el chico de la cara pinta de rojo continuó, sigue con la intención de agredir a esta persona”, dijo el testigo.

“Yo sé que puedo acabar con él”, dijeron testigos que entregaron detalles del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/O92jPOG6sh — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2025