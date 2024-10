Alejandro Toro se retracta tras decir que Fico Gutiérrez intimidó con helicópteros a Daniel Quintero

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”, fue uno de los comentarios que dejó Quintero en redes. Sin embargo, pocas horas después el mismo alcalde Gutiérrez desmintió la información, junto con el director de la Policía, William Salamanca,

“Respecto a mi publicación en la red social X de 22 de septiembre de 2024, relacionada con sobrevuelos en la ciudad de Medellín, aclaro a la opinión pública que el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez no me consta que intimidó con helicópteros a Daniel Quintero y su familia, no me consta que realizó acciones fascistas o de de abuso de poder ni de persecución con el referido helicóptero”, indicó.