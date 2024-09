Fico Gutiérrez califica la denuncia de Daniel Quintero por caso del helicóptero como “el oso del año y el bobo del siglo”

El hecho que fue denunciado por Quintero en su cuenta de X se hizo al publicar un video en el que la aeronave hace un sobrevuelo y el exalcalde señala: “Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tire 10 helicópteros encima”.