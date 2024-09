Director de la Policía desmiente a exalcalde Daniel Quintero y al presidente Petro sobre supuesta persecución con helicóptero

Todo un revuelo causó en redes sociales la denuncia este fin de semana del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien acusó al actual mandatario, Federico Gutiérrez, de tratar de amedrentarlo con el sobrevuelo de un helicóptero por su vivienda. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, desmintió tal acusación y aseguró que todo se trató de un procedimiento de rutina.

Quintero compartió un video del sobrevuelo del helicóptero con el siguiente mensaje: “Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”.

Helicóptero sobrevolando la ciudad de Medellín. | Foto: Fragmento de video publicado por Daniel Quintero en X.

Ese mensaje fue replicado por el presidente Gustavo Petro, quien además calificó de fascismo y delito la supuesta persecución a Quintero. “Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito. @FiscaliaCol ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?”.

Frente a estos señalamientos, el general Salamanca desmintió tanto la participación del alcalde Fico Gutiérrez en la toma de este tipo de decisiones, así como la presunta persecución a Quintero. “La Policía planea el servicio de seguridad, tanto aéreo como terrestre, en Medellín y lo planea con un helicóptero. La queja del doctor Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba siguiendo, yo hablé hoy con él para despejar esa duda. Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad, que los decide el propio comandante de la Policía Medellín, no participa el alcalde de Medellín”.

De igual manera, precisó que el piloto se encontraba apoyando las labores de patrullaje en tierra y no tenía conocimiento de que en esa zona reside el exmandatario. “Yo hablé con el piloto y me manifestó que él no sabía que ahí vivía el exalcalde Quintero. La labor del helicóptero es poder acompañar labores en tierra, el piloto observa dos motocicletas en tierra y él hace un sobrevuelo para mirar si necesitan apoyo. Aquí no hay nada diferente a un trabajo juicioso, establecido con la Policía Nacional”.

Luego de las declaraciones del general Salamanca, el alcalde Federico Gutiérrez le respondió al presidente Gustavo Petro.