Alias HH, excomandante paramilitar, renunció al cargo de gestor de paz del Gobierno Petro

Petro, a finales de 2024, anunció el nombramiento de varios peligrosos criminales como gestores de paz, entre los que destacaron los de alias Jorge 40, Hernán Giraldo, alias Macaco, alias HH y alias Don Berna. No obstante, alias HH renunció a ese cargo en las últimas horas.

En esa carta, HH aseguró que ese nombramiento no aporta acciones adicionales a su compromiso con la verdad.

Alias HH agregó que el cargo de gestor de paz no le brinda recursos adicionales para cumplir con su labor, debido a que asegura no tener relación con las estructuras ilegales. Herbert Veloza estuvo involucrado en la búsqueda de desaparecidos, esclarecimiento de la verdad y en la promoción de la no repetición, esto desde su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.