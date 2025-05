Aparece víctima de alias HH y recuerda que participó en el secuestro de avión de Avianca: “Esa cara no se me olvida”

No entiendo por qué HH esta siendo solo solicitado por narcotrafico. También debe solicitarlo @StateDept por secuestro aereo. @USEmbassyBogota es el mismo con 25 años de diferencia. Esa cara no se me okvida jamas.

Ese miserable debe pagar sus crimenes @SecRubio @POTUS pic.twitter.com/vPgwA9JmpQ