Nación

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

El reporte señala tiempo seco en varias regiones del país y precipitaciones moderadas a fuertes en otras zonas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático.
Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático. Foto: Getty Images / Devasahayam Chandra Dhas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe, en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y el centro y norte de la Amazonía se prevé tiempo seco, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Estas condiciones también persistirán sobre la mayor parte del mar Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el Ideam no descarta la ocurrencia de algunas lloviznas o lluvias ocasionales, especialmente en aguas adyacentes y en la isla de San Andrés.

En contraste, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico, la región Andina y el occidente y sur de la Amazonía. También podrían presentarse lluvias aisladas en áreas del sur de la región Caribe.

Valledupar

Aumenta a seis el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Valledupar

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Barranquilla

Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

Valledupar

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Nación

En firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Nación

Detienen al exministro Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Valledupar

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Nación

Ideam dice dónde habrá lluvias durante este martes, 16 de diciembre: conozca el último pronóstico del clima

Nación

Ideam entrega el pronóstico del clima en Colombia para el 29 y 30 de noviembre; advierte fuertes lluvias en estas regiones

Nación

Meteorólogo Max Henríquez lanzó advertencia: “Y no es de extrañar”

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Se prevén lluvias en Colombia. Foto: 123rf

Las precipitaciones más intensas son probables en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, el centro y occidente de Putumayo, el occidente de Caquetá y el Amazonas.

Asimismo, se prevén lluvias en sectores puntuales del oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el norte y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, el centro de Cundinamarca, el centro y sur de Tolima, y el centro y oriente de Nariño.

En Bogotá, durante la madrugada de este jueves predominó el tiempo seco, aunque se registraron lloviznas dispersas en algunas localidades. La temperatura mínima fue de 9 °C.

Durante la mañana de este 19 de diciembre se espera cielo parcialmente nublado y tiempo seco, mientras que en la tarde se pronostican lluvias de variada intensidad, con una temperatura máxima que podría superar los 20 °C. En la noche continuaría la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras.

En las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena, mantendrán condiciones mayormente secas; Medellín, Tunja, Bucaramanga y Cali registrarían cielo nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias hacia la tarde y la noche.

Mas de Nación

Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar.

Aumenta a seis el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

El presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque con explosivos en base militar de Aguachica.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Rafael Castillo, requerimiento de la Procuraduría y sede de la Universidad del Atlántico.

Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por confirmar una organización criminal. Caso UNGRD

En firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Exministro de hacienda Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Detienen al exministro Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y de Policía.

Ministro Pedro Sánchez hace importante anuncio desde el Cauca: “Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo”

Sismo temblor sismografo Colombia

Nuevo temblor en Colombia: sismo se sintió con fuerza este jueves 18 de diciembre

Noticias Destacadas