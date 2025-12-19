Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe, en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y el centro y norte de la Amazonía se prevé tiempo seco, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

Estas condiciones también persistirán sobre la mayor parte del mar Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el Ideam no descarta la ocurrencia de algunas lloviznas o lluvias ocasionales, especialmente en aguas adyacentes y en la isla de San Andrés.

En contraste, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico, la región Andina y el occidente y sur de la Amazonía. También podrían presentarse lluvias aisladas en áreas del sur de la región Caribe.

Se prevén lluvias en Colombia. Foto: 123rf

Las precipitaciones más intensas son probables en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, el centro y occidente de Putumayo, el occidente de Caquetá y el Amazonas.

Asimismo, se prevén lluvias en sectores puntuales del oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el norte y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, el centro de Cundinamarca, el centro y sur de Tolima, y el centro y oriente de Nariño.

En Bogotá, durante la madrugada de este jueves predominó el tiempo seco, aunque se registraron lloviznas dispersas en algunas localidades. La temperatura mínima fue de 9 °C.

Durante la mañana de este 19 de diciembre se espera cielo parcialmente nublado y tiempo seco, mientras que en la tarde se pronostican lluvias de variada intensidad, con una temperatura máxima que podría superar los 20 °C. En la noche continuaría la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras.

En las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena, mantendrán condiciones mayormente secas; Medellín, Tunja, Bucaramanga y Cali registrarían cielo nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias hacia la tarde y la noche.