Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para el 19 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe, en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y el centro y norte de la Amazonía se prevé tiempo seco, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.
Estas condiciones también persistirán sobre la mayor parte del mar Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el Ideam no descarta la ocurrencia de algunas lloviznas o lluvias ocasionales, especialmente en aguas adyacentes y en la isla de San Andrés.
En contraste, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico, la región Andina y el occidente y sur de la Amazonía. También podrían presentarse lluvias aisladas en áreas del sur de la región Caribe.
Las precipitaciones más intensas son probables en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, el centro y occidente de Putumayo, el occidente de Caquetá y el Amazonas.
Asimismo, se prevén lluvias en sectores puntuales del oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el norte y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, el centro de Cundinamarca, el centro y sur de Tolima, y el centro y oriente de Nariño.
En Bogotá, durante la madrugada de este jueves predominó el tiempo seco, aunque se registraron lloviznas dispersas en algunas localidades. La temperatura mínima fue de 9 °C.
Durante la mañana de este 19 de diciembre se espera cielo parcialmente nublado y tiempo seco, mientras que en la tarde se pronostican lluvias de variada intensidad, con una temperatura máxima que podría superar los 20 °C. En la noche continuaría la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras.
En las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena, mantendrán condiciones mayormente secas; Medellín, Tunja, Bucaramanga y Cali registrarían cielo nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias hacia la tarde y la noche.