Mientras en el país se sigue encendiendo el debate por la orden del presidente Gustavo Petro, que le dio a las Fuerzas Militares para que atacaran con toda la letalidad un campamento de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, donde murieron siete adolescentes, la fuerza pública se pregunta como se salvaron los cabecillas que se encontraban en el sitio.

Una lluvia de críticas ha recibido el presidente Gustavo Petro, tras ordenar a la cúpula militar un bombardeo donde murieron siete adolescentes en Guaviare. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA obtuvo información reservada de la letal operación. A la región ingresaron 40 comandos tácticos. Estos hombres son de los más experimentados que tienen las Fuerzas Militares, pues hacen parte del Ccoes, Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Su experiencia les permitió acercarse a unos 300 metros del sitio en zona rural de Calamar, Guaviare, donde se encontraban los cabecillas de Mordisco, quienes estaban planeando como sería la reconfiguración del Bloque Amazonas para acabar con las disidencias de alias Calarcá, antiguo socio de Mordisco.

Soldados de las mejores capacidades advirtieron que podían ser emboscados por más de 100 disidentes de Mordisco en el Guaviare. | Foto: Octava División del Ejército Nacional

La preocupación para las Fuerzas Militares se profundizó cuando los tácticos reportaron que en la zona había más de 100 hombres fuertemente armados que contaban con ametralladoras calibre 7.62 que tienen capacidad para derribar helicópteros, además tenían armamento ruso e israelí sofisticado. Otros era el M-16 corto y livianos, miras de alta precisión, comunicación satelital y plantas eléctricas de última generación.

En resumidas cuentas, estaban con mejor armamento que los hombres del Ccoes, reconocieron las fuentes de la fuerza pública con las que dialogó SEMANA.

En el punto había cuatro cabecillas de alto valor, sin embargo, el de mayor importancia era alias Pescado. Un sujeto que conoce muy bien el mundo de la guerra sangrienta.

Alias PescadoFue delegado por Mordisco para reconfigurar la guerra contra alias Calarcá. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Hizo parte de las extintas Farc, no se desmovilizó y se convirtió en uno de los cerebros de la guerra de Mordisco en el departamento de Arauca.

Pescado es uno de los responsables-según las fuentes de la Policía y del Ejército- de ocasionar una guerra sin reglas contra el ELN en Arauca que ha dejado decenas de muertos.

Por esta razón, la acción de la fuerza pública era de vital importancia, lograr la neutralización de este cabecilla y los otros que allí estaban.

Sin embargo, en la actualidad, la inteligencia busca una respuesta sobre cómo los cabecillas no murieron tras el letal bombardeo que dejó 20 muertos, de los cuales siete eran adolescentes que habían sido reclutados por las disidencias de las Farc.

Sobre Pescado, los hombres de inteligencia creen que este sujeto estaba durmiendo cerca a un caño que hay en el sitio y esto habría amortiguado la onda expansiva de la bomba.

De acuerdo con el expediente de Pescado, es muy riguroso con su rutina diaria. Dentro de un mismo campamento se cambia de sitio varias veces al momento de dormir.