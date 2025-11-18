El exministro de Defensa Diego Molano le recordó al presidente Gustavo Petro que cuando era senador rechazaba los bombardeos en los que morían menores de edad, pero en la actualidad su postura cambió, por lo que dijo que el jefe de Estado es un hipócrita.

Gustavo Petro pasó de criticar los bombardeos a defenderlos. | Foto: Presidencia/Suministrada a Semana

“En el pasado fueron manipuladores, tergiversadores, hipócritas y básicamente lo que han hecho es usar e instrumentalizar a los jóvenes en este sentido”, dijo Molano al referirse como Petro y los petristas rechazaban estas acciones de las Fuerzas Militares.

Así mismo, indicó que autorizar bombardeos finalizando el gobierno es una medida desesperada por parte de Petro.

Diego Molano, exministro de Defensa, dijo que Petro es un hipócrita al defender los bombardeos de las FF.MM, cuando antes los criticaba. | Foto: Juan Carlos Sierra

“El anuncio de estos bombardeos es como cuando uno quiere cerrar la puerta con el ladrón adentro, y refleja lo que es talante del presidente Petro, a él nunca le dolió de verdad el reclutamiento de menores ni cuando los criticaba durante de los bombardeos ni ahora que los anunció sin realmente buscar desarticular a nadie, la paz total lo que hizo fue volverlos (criminales) reclutadores de niños (...) solo cambia el discurso como siempre”, señaló Molano.

Frente a la figura del bombardeo, el exministro indicó que estás acciones letales son legítimas y se usan como último recurso.

“Las acciones que desarrolla la fuerza pública son acciones legítimas, están sustentadas desde el punto de vista de inteligencia y operacional y tienen respaldo jurídico sobre el uso de la fuerza, lo que pasa es que son decisiones complejas (...) cuando se desarrolla una acción de estas que es de último recurso es porque se ha encontrado una amenaza”, manifestó Molano.

Por último indicó que “veo con preocupación la orden de retomar los bombardeos por parte del presidente Petro, estos no es un anuncio de victoria, es un reconocimiento de una derrota de la política de paz total, política que con los ceses al fuego no permitió la operación de la fuerza pública y la paralizó, y no pusieron condiciones previas como que no se reclutara a menores de edad, esto generó que estos grupos crecieran, se pasó de 13 mil a 25 mil hombres”, añadió.

En el siguiente trino del 2019, el entonces senador Petro arremetió contra el gobierno de Iván Duque por un bombardeo donde murieron ocho menores de edad, lo que le costó el cargo al entonces exministro de Defensa, Guillermo Botero.