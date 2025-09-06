Atención viajeros: cierre total de la vía al Llano por protestas en Cáqueza; autoridades en el lugar

Los viajeros que se dirigían hacia los Llanos Orientales fueron sorprendidos en la mañana del 6 de septiembre por el cierre de la carretera a la altura del municipio de Cáqueza.

Más de cien campesinos de la zona bloquearon esta importante arteria vial para exigir mejoras en las condiciones del suministro de agua.

A través de la red social X, Coviandina —la empresa encargada de la administración de los 85 kilómetros de la concesión— anunció el cierre total de la vía.

“En este momento los manifestantes en el K25+600 realizan cierre total de la vía en el sector Puente Real, aproximadamente por una hora. Seguiremos informando. Esté atento a nuestras redes sociales”, señaló la entidad.

En el lugar hacen presencia unidades de la Policía de Tránsito y delegados de las principales instituciones de la zona, con el objetivo de encontrar una pronta solución para los viajeros represados.

(10:46 a.m.) En este momento los manifestantes del K25+600 realizan cierre total de la vía en el sector Puente Real (aproximadamente por 1 hora. Seguiremos informando, esté atento a nuestras redes sociales. pic.twitter.com/EoFidTgra7 — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 6, 2025

Cabe destacar que, en la madrugada, la carretera ya había presentado afectaciones a la movilidad debido a la caída de material en el kilómetro 18, lo que obligó a activar planes de contingencia.

Por medio de las redes sociales de Coviandina se irá actualizando el estado del importante corredor vial que recibe a miles de viajeros cada día.

Esta carretera es vigilada constantemente por los organismos de emergencia debido a los puntos críticos con los que cuenta a lo largo del recorrido.

En los últimos días, las autoridades han adelantado labores de mantenimiento en la vía, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad para los viajeros.

A pesar de las fuertes lluvias registradas en los últimos meses, no se han reportado emergencias en uno de los corredores viales más importantes para el turismo y el comercio del país.

Cabe recordar que, desde el pasado 1 de agosto, la vía presenta una serie de desvíos en el sector del túnel de Quebradablanca, debido a trabajos de remodelación que se adelantan al interior de la infraestructura.

El túnel de Quebradablanca, permanecerá cerrado parcialmente por trabajos de reparación, esto obliga a implementar un tránsito bidireccional. | Foto: Coviandina

Actualmente, se cuenta con un formato de operación bypass en una vía, se refiere a la toma de una ruta alterna que se utiliza para evitar pasar por una parte de la carretera principal en el sentido en el cual, se están realizando obras, han ocurrido accidentes o existen situaciones que impiden el flujo normal del tráfico.