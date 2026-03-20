Nación

Atención, viajeros: Concesión vial confirma la rehabilitación del puente Barrancabermeja - Yondó

Se sigue avanzando con los trabajos tras el hundimiento en uno de los pilares de la vía. Se prevén retrasos y congestión en la zona.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 6:16 p. m.
Se registró un hundimiento y erosión en el puente el 16 de marzo.
Se registró un hundimiento y erosión en el puente el 16 de marzo. Foto: Concesión Ruta del Cacao

Este viernes, 20 de marzo, se habilitó un carril de paso para los vehículos livianos en el puente Guillermo Gaviria Correa, el cual conecta Barranbermeja (en Santander) con Yondó (en el departamento de Antioquia). La Concesión Ruta del Cacao y las autoridades locales confirmaron la reapertura parcial tras la emergencia causada por una socavación estructural reportada el pasado 16 de marzo.

Luego de varios días de cierre, y tras de que se pronosticara que los arreglos podrán tardar al menso siete días, este viernes se habilitó un solo carril en la zona para que los carros livianos puedan viajar. La restricción del paso se mantiene para los vehículos pesados, mientras se avanza con las obras.

Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de mitigación y refuerzo en la zona afectada por la erosión. Las autoridades reportaron que el puente sufrió una socavación y hundimiento significativos en uno de sus pilares y tramos de acceso (sector PR9+120), lo que obligó a un cierre preventivo total por cuatro días para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde el jueves 19 de marzo se habilitó el paso peatonal y de motocicletas, las cuales deben transitar por el lugar afectado apagadas durante el cierre total de la vía.

Cali

Alcalde de Pitalito crea moneda para habitantes de calle y asegura reducción del delito: “Dar dinero en efectivo alimenta la adicción”

Nación

Que no lo afecten las lluvias: recomendaciones para evitar inundaciones y encharcamientos en esta temporada climática

Nación

Nacimientos bajan 4,5 % y alertan sobre el envejecimiento en Colombia: las más recientes estadísticas del Dane

Cali

Cali le apuesta a la prevención para enfrentar las lluvias: secretario de Gestión del Riesgo explica la hoja de ruta del Distrito

Medellín

Tarjeta Cívica de Medellín: horarios y puntos para renovar su tarjeta este sábado 21 de marzo

Vehículos

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá este fin de semana festivo: así funciona

Nación

Ideam prevé aumento de lluvias para este fin de semana con puente festivo en varias regiones, ¿lloverá en el Festival Estéreo Picnic?

Turismo

Estos son los encantos del municipio antioqueño conocido como la ‘tierra de contrastes’, destino a dos horas de Medellín

Medellín

Samaná Fest 2026: una experiencia única de aventura, música y naturaleza en uno de los ríos más icónicos de Antioquia

Política

Iván Cepeda agradece a las organizaciones, defensores y líderes que lo apoyan al declararlo “persona grata” en Antioquia

Debido a que únicamente hay un carril de paso, se prevén retrasos y un fuerte tráfico en la zona para este fin de semana. A los vehículos pesados se las ha recomendado tomar rutas alternas autorizadas por la Policía de Tránsito y Transporte. Además, se le pide a las personas mantenerse informados en la página de la Concesión Ruta del Cacao para las futuras actualizaciones.

“La Concesionaria Ruta del Cacao S. A. S. informa a los usuarios y vecinos del corredor vial que la Estación de Peaje La Lizama en el corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó opera con restricciones", anunció este día la concesionaria en un comunicado publicado en su página oficial.

“Los trabajos técnicos y de verificación adelantados por el equipo operativo de la Concesionaria han sido finalizados en dos carriles, garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios del corredor vial. El paso vehicular a la altura del PR18+100 Estación Peaje La Lizama, correspondiente a la Unidad Funcional 2.3 Ruta Nacional 6601, ya se encuentra habilitado a través de dos carriles, uno por sentido de circulación“, agrega.