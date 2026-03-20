Este viernes, 20 de marzo, se habilitó un carril de paso para los vehículos livianos en el puente Guillermo Gaviria Correa, el cual conecta Barranbermeja (en Santander) con Yondó (en el departamento de Antioquia). La Concesión Ruta del Cacao y las autoridades locales confirmaron la reapertura parcial tras la emergencia causada por una socavación estructural reportada el pasado 16 de marzo.

Luego de varios días de cierre, y tras de que se pronosticara que los arreglos podrán tardar al menso siete días, este viernes se habilitó un solo carril en la zona para que los carros livianos puedan viajar. La restricción del paso se mantiene para los vehículos pesados, mientras se avanza con las obras.

Se habilita paso en ambos sentidos #EstadoDeLaRuta 🚨 Señor Usuario del corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, tenga en cuenta esta información📷 pic.twitter.com/eSVt7E53wQ — Concesionaria Ruta del Cacao (@CRutadelCacao) March 20, 2026

Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de mitigación y refuerzo en la zona afectada por la erosión. Las autoridades reportaron que el puente sufrió una socavación y hundimiento significativos en uno de sus pilares y tramos de acceso (sector PR9+120), lo que obligó a un cierre preventivo total por cuatro días para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde el jueves 19 de marzo se habilitó el paso peatonal y de motocicletas, las cuales deben transitar por el lugar afectado apagadas durante el cierre total de la vía.

Debido a que únicamente hay un carril de paso, se prevén retrasos y un fuerte tráfico en la zona para este fin de semana. A los vehículos pesados se las ha recomendado tomar rutas alternas autorizadas por la Policía de Tránsito y Transporte. Además, se le pide a las personas mantenerse informados en la página de la Concesión Ruta del Cacao para las futuras actualizaciones.

“La Concesionaria Ruta del Cacao S. A. S. informa a los usuarios y vecinos del corredor vial que la Estación de Peaje La Lizama en el corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó opera con restricciones", anunció este día la concesionaria en un comunicado publicado en su página oficial.

“Los trabajos técnicos y de verificación adelantados por el equipo operativo de la Concesionaria han sido finalizados en dos carriles, garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios del corredor vial. El paso vehicular a la altura del PR18+100 Estación Peaje La Lizama, correspondiente a la Unidad Funcional 2.3 Ruta Nacional 6601, ya se encuentra habilitado a través de dos carriles, uno por sentido de circulación“, agrega.