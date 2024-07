Beneficios judiciales en delitos graves y otros temas clave tras reunión de minJusticia, Fiscalía y Corte Suprema

De hecho, la propia ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio del reciente nombramiento en esa cartera, explicó que “es un momento complejo, es un momento fuerte (...); creo que la justicia, lo decíamos desde el año pasado con la presentación de la Fiscalía, es del 96 % de impunidad. Creo que ese es un elemento muy grave y muy fuerte, porque cuando un país llega a ese nivel de impunidad, tiene todos los retos por delante. Esto no quiere decir que no se haya hecho lo posible o lo necesario, pero no se ha hecho lo suficiente”.