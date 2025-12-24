Regionales

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Este fin de semana de Navidad no aplicará el Pico y Placa Regional.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 6:12 p. m.
Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio.
Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio.

Todo un dispositivo de seguridad vial tienen desde Coviandina, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, la ANSV, la Policía de Tránsito y Transporte, las Secretarías de Movilidad Departamentales y Municipales, para la implementación del Plan de Operación Vial del corredor Bogotá – Villavicencio para el éxodo y retorno de celebración de la Navidad.

“El Concesionario incrementará el personal en las estaciones de peaje, las unidades de inspectoría vial, carro-talleres, ambulancias, grúas, unidades de rescate y atención de accidentes; tendrá en disponibilidad las 24 horas equipos y maquinaria amarilla para responder ante cualquier situación que se pueda generar y se esperan operativos de control a lo largo del corredor por parte de la DITRA para las infracciones más recurrentes (Exceso de Velocidad, Adelantamiento en Sitio Prohibido, Revisión de SOAT y Técnico-Mecánica, entre otros)”, explicaron por medio de un comunicado de prensa emitido desde Coviandina.

Bioparque Los Ocarros en Villavicencio, Meta

Lo que han dicho las autoridades de tránsito es que puede haber cambios en los sentidos teniendo en cuenta cómo esté el flujo: “Se podrán realizar oleadas a favor del tráfico dominante, especialmente en los siguientes sectores: PK0+000 inicio concesión – PK09+100 punto de control Boquerón II; entre el PK18+300 y el PK19+900; así como entre el PK50+100 peaje Naranjal y el PK59+600 Guayabetal".

Si se llegan a dar estos cambios en las vías, serán coordinados con la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional tras la autorización del Puesto de Mando Unificado. Asimismo, hicieron un llamado a los conductores para que puedan respetar las normas durante sus viajes.

“Respete las normas de tránsito, no exceda los límites de velocidad y conserve una distancia de seguridad de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos, no olvide la revisión técnico-mecánica de su vehículo antes de emprender su viaje. Recuerde que en casa lo esperan”, dice el documento.

Viaje a Villavicencio: tres parques naturales y de aventura para disfrutar durante su visita a la capital del Meta

Restricciones para cargas iguales o superiores a 3.4 toneladas en los siguientes horarios:

•miércoles 24: 10:00 a.m. — 11:00 p.m. Sentido éxodo Bogotá – Villavicencio

•jueves 25: 10:00 a.m. — 9:00 p.m. Ambos sentidos

•viernes 26: N/A – N/A

•sábado 27: N/A – N/A

•domingo 28: N/A – N/A

Noticias Destacadas