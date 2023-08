Capturan a dos ladrones que operaban armados sobre una bicicleta al norte de Bogotá

Esta persona víctima de estos presuntos delincuentes, manifestó en Blu Radio: “Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador en la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal”.

“En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, amenazando con matarme si no cumplía sus demandas”, indicó la víctima.