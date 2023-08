Ladrones robaron celulares y bicicletas en la ciclovía nocturna de Bogotá; este fue el escandaloso saldo de acciones criminales

Para este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad les recomendó a los habitantes de Bogotá no hacer uso del vehículo particular o regresar a sus casas antes del inicio de la ciclovía nocturna Ciclofest de Verano . También sugirió usar modos de transporte no motorizados como la bicicleta o el viaje a pie, así como el transporte público.