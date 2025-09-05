El pasado 5 de julio, el periodista de Servicio Informativo de Caracol Radio, Gustavo Chica, y su esposa fueron víctimas de un ataque a bala en San José del Guaviare.

El ataque se registró ese 5 de julio, aproximadamente a las 8 de la noche, en instantes en que Chica y su pareja se encontraban cerca de su vivienda, en la capital del departamento.

Tras resultar heridos por los impactos de bala, ambos fueron trasladados a un hospital cercano.

Ahora, cuando han pasado dos meses de ese hecho violento, la Policía Nacional anunció que, en coordinación con la Fiscalía, fue capturado en San José del Guaviare un sujeto identificado como Manuel Cantuni Arias, alias Cartulina, señalado de ser el coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chica y su esposa.

“El detenido, que actuaba como articulador criminal del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias dirigidas por alias Calarcá, habría contratado al sicario, capturado en tiempo récord por la Policía Nacional, así como de suministrarle la motocicleta y el arma utilizadas en el atentado”, indicó el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.

— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 5, 2025

Vale recordar que, a comienzos de julio, un juez envió a la cárcel a un segundo presunto responsable de participar en este hecho. Se trata de Alberto Antonio Araújo Rivera.

“Araújo Rivera habría sido el encargado de contactar al señalado atacante y ofrecerle dos millones de pesos para que ejecutara la acción delincuencial”, informó en su momento la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado de prensa.

Dos capturados por ataque a bala contra periodista Gustavo Chica en Guaviare. | Foto: Policía Nacional.

Según la investigación de las autoridades, “el procesado habría esperado al atacante en inmediaciones del lugar donde se registró el atentado para ayudarlo a huir”, facilitando así la fuga tras el violento hecho.