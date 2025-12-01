La Fiscalía arrancó la imputación de cargos en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, con un dato contundente: “Hubo un pacto criminal” entre los alfiles del presidente Gustavo Petro, para corromper a congresistas.

El ente acusador imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer cargos muy complejos que incluso antes de arrancar la audiencia, el exministro Ricardo Bonilla rechazó, al insistir que era inocente. Lo mismo dijo el exministro Velasco cuando le preguntaron si aceptaba los cargos.

“En la imputación de cargos, la Fiscalía entregó detalles, los elementos de prueba y todas las evidencias que corren en contra de los dos exministros ahora vinculados formalmente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, advirtió el ente acusador.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitiera la aprobación de proyecto de ley del Gobierno nacional”, señaló la fiscal del caso.

Incluso advirtió la Fiscalía que hubo un “pacto criminal” entre el exministro Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla con el propósito de conseguir la aprobación de proyectos del Gobierno nacional en el Congreso, todo a cambio de entregar proyectos a los congresistas que asistirían y votarían a favor de las propuestas del Ejecutivo.

En “la tramitación en desarrollo del pacto criminal ofrecieron y abordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República, para direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron los determinadores en el escándalo de la UNGRD. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pAegbLopqc — Revista Semana (@RevistaSemana) December 1, 2025