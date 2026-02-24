Clima en Cali para este martes, 24 de febrero: esto dice el Ideam

Este martes 24 de febrero la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una jornada donde habrá lluvias; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, estiman condiciones mayormente nubladas con probabilidad de precipitaciones a lo largo del día en la capital del Valle del Cauca.

De igual manera, dieron a conocer que “son estimadas condiciones nubladas con probabilidad de precipitaciones en todas las jornadas, con los mayores acumulados esperados en horas de la mañana y en la tarde (T. máx.: 29 °C)”.

La entidad dijo que habrá alta nubosidad, lo que podría generar una sensación térmica variable a lo largo del día, especialmente antes de las lluvias que se pueden registrar.

Desde el Ideam dieron a conocer que es necesario que las comunidades estén muy pendientes de las recomendaciones que puedan emitir las autoridades en Cali, Valle del Cauca. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día para que la ciudadanía pueda avisar cualquier situación que se pueda llegar a presentar.