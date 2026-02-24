Cali

Clima en Cali para este martes, 24 de febrero: esto dice el Ideam

Puede haber lluvias durante el día.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 7:01 a. m.
Lluvia en cali.
Lluvia en cali. Foto: El País

Este martes 24 de febrero la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una jornada donde habrá lluvias; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, estiman condiciones mayormente nubladas con probabilidad de precipitaciones a lo largo del día en la capital del Valle del Cauca.

De igual manera, dieron a conocer que “son estimadas condiciones nubladas con probabilidad de precipitaciones en todas las jornadas, con los mayores acumulados esperados en horas de la mañana y en la tarde (T. máx.: 29 °C)”.

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios
x
Cali, Valle del Cauca. Foto: Getty Images/iStockphoto

La entidad dijo que habrá alta nubosidad, lo que podría generar una sensación térmica variable a lo largo del día, especialmente antes de las lluvias que se pueden registrar.

Desde el Ideam dieron a conocer que es necesario que las comunidades estén muy pendientes de las recomendaciones que puedan emitir las autoridades en Cali, Valle del Cauca. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día para que la ciudadanía pueda avisar cualquier situación que se pueda llegar a presentar.

Bogotá

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Bogotá

Bogotá bajo pronóstico de lluvias durante todo el día: Ideam advierte lloviznas y aguaceros

Nación

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

Nación

Colombia en alerta por lluvias, deslizamientos e inundaciones: más de 550 municipios en riesgo

Nación

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las FARC a entregarse al Ejército en Antioquia

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Cali

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Turismo

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Más de Nación

Laura Valentina Lozano Torres, joven asesinada en su apartamento en Bogotá.

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

El pronóstico oficial indica lluvias ligeras y moderadas en varias localidades de Bogotá durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 19 °C.

Bogotá bajo pronóstico de lluvias durante todo el día: Ideam advierte lloviznas y aguaceros

Diana Ospina llegó al CAI Mirador, ubicado en la vía Bogotá-Choachí.

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

Lluvias en Bogotá.

Colombia en alerta por lluvias, deslizamientos e inundaciones: más de 550 municipios en riesgo

Lluvias en Medellín.

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

Luisa Fernanda Espinal Ramírez, psicóloga paisa que hizo un doctorado sobre el perreo, el baile del reguetón..

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Una niña de 14 años reclutada forzozamente por las disidencias de las FARC y otras tres personas se entregaron al Ejército en Ituango.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las FARC a entregarse al Ejército en Antioquia

Imágenes en primicia sobre los seguimientos de la Dijín de la Policía a alias Rolex.

Primicia: así fue la caída de alias Rolex; en imágenes se ven fajos de billetes y panelas de cocaína

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

Noticias Destacadas