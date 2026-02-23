En Cali, las autoridades regionales continúan implementando estrategias de atención directa a la comunidad a través de jornadas integrales que agrupan servicios sociales, de salud y apoyo institucional en un solo espacio. Estas actividades forman parte de los esfuerzos de la Gobernación del Valle del Cauca para acercar servicios públicos a los ciudadanos y atender necesidades específicas de distintos grupos poblacionales, entre ellos adultos mayores, afiliados a salud y usuarios con barreras en acceso a servicios básicos.

Las jornadas integrales se han desarrollado de manera continua en diferentes comunas y municipios del departamento, y en varias ocasiones han incluido servicios como vacunación, consultas médicas generales, atención odontológica, orientación de afiliados a EPS y apoyo de entidades como el Sisbén, además de espacios de orientación social y acompañamiento institucional.

Este martes 24 de febrero de 2026, en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., se realizará la segunda jornada de atención integral para afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Emssanar y Coosalud en la ciudad de Cali, organizada por la Secretaría Departamental de Salud y espacios vinculados al sistema de salud pública del Valle.

Los usuarios de Emssanar podrán asistir a la jornada de salud integral este 24 de febrero. Foto: Emssanar

¿Qué servicios se prestarán en esta jornada de atención?

Durante la jornada también se desarrollarán tamizajes y servicios preventivos, entre ellos: control de presión arterial, pruebas rápidas para VIH y sífilis, toma de mamografías a usuarias con orden médica vigente, así como orientación y educación para mujeres embarazadas o gestantes.

Por otra parte, se dará trámite a peticiones y autorizaciones pendientes, así como a solicitudes relacionadas con medicamentos, tratamientos y asignación de citas médicas.

Las jornadas de atención integral no son exclusivas de este año: forman parte de una política más amplia de acercar servicios públicos al territorio, promovida por la Gobernación del Valle del Cauca en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Participación Ciudadana.

Los afiliados a Coosalud también podrán participar de esta iniciativa el 24 de febrero. Foto: Coosalud

¿Dónde se llevará a cabo la jornada?

“La actividad se realizará en el Hospital ‘Mario Correa Rengifo’, donde esperamos poder atender a un número muy importante de personas para poder dar solución rápida a los problemas que tienen de barrera de prestación de servicios”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

¿Qué se necesita para recibir la atención?

Para acceder a los servicios, los usuarios deberán presentar órdenes médicas vigentes, copia de la historia clínica, autorizaciones relacionadas con solicitudes de medicamentos, tratamientos o citas, y el desprendible de pendientes para verificación.

La atención será directa, sin costo y sin intermediarios, en una estrategia que reafirma el compromiso del Gobierno departamental con la garantía del derecho a la salud y la atención oportuna para los vallecaucanos.