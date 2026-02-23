Cali

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Los residentes de la zona de ladera de Cali, podrán recibir los beneficios de la Segunda Jornada de Atención al Usuario en Salud.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de febrero de 2026, 3:13 p. m.
Jornada integral de salud en Cali este 24 de febrero.
Jornada integral de salud en Cali este 24 de febrero. Foto: Getty Images / Coosalud / Montaje: Semana

En Cali, las autoridades regionales continúan implementando estrategias de atención directa a la comunidad a través de jornadas integrales que agrupan servicios sociales, de salud y apoyo institucional en un solo espacio. Estas actividades forman parte de los esfuerzos de la Gobernación del Valle del Cauca para acercar servicios públicos a los ciudadanos y atender necesidades específicas de distintos grupos poblacionales, entre ellos adultos mayores, afiliados a salud y usuarios con barreras en acceso a servicios básicos.

Las jornadas integrales se han desarrollado de manera continua en diferentes comunas y municipios del departamento, y en varias ocasiones han incluido servicios como vacunación, consultas médicas generales, atención odontológica, orientación de afiliados a EPS y apoyo de entidades como el Sisbén, además de espacios de orientación social y acompañamiento institucional.

Este martes 24 de febrero de 2026, en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., se realizará la segunda jornada de atención integral para afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Emssanar y Coosalud en la ciudad de Cali, organizada por la Secretaría Departamental de Salud y espacios vinculados al sistema de salud pública del Valle.

Emssanar
Los usuarios de Emssanar podrán asistir a la jornada de salud integral este 24 de febrero. Foto: Emssanar

¿Qué servicios se prestarán en esta jornada de atención?

Durante la jornada también se desarrollarán tamizajes y servicios preventivos, entre ellos: control de presión arterial, pruebas rápidas para VIH y sífilis, toma de mamografías a usuarias con orden médica vigente, así como orientación y educación para mujeres embarazadas o gestantes.

Por otra parte, se dará trámite a peticiones y autorizaciones pendientes, así como a solicitudes relacionadas con medicamentos, tratamientos y asignación de citas médicas.

Las jornadas de atención integral no son exclusivas de este año: forman parte de una política más amplia de acercar servicios públicos al territorio, promovida por la Gobernación del Valle del Cauca en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Participación Ciudadana.

Coosalud
Los afiliados a Coosalud también podrán participar de esta iniciativa el 24 de febrero. Foto: Coosalud

¿Dónde se llevará a cabo la jornada?

“La actividad se realizará en el Hospital ‘Mario Correa Rengifo’, donde esperamos poder atender a un número muy importante de personas para poder dar solución rápida a los problemas que tienen de barrera de prestación de servicios”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

¿Qué se necesita para recibir la atención?

Para acceder a los servicios, los usuarios deberán presentar órdenes médicas vigentes, copia de la historia clínica, autorizaciones relacionadas con solicitudes de medicamentos, tratamientos o citas, y el desprendible de pendientes para verificación.

La atención será directa, sin costo y sin intermediarios, en una estrategia que reafirma el compromiso del Gobierno departamental con la garantía del derecho a la salud y la atención oportuna para los vallecaucanos.

