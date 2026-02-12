Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Estar atentos a comportamientos inusuales de los murciélagos durante el día, evitar su contacto y vacunar a los animales contra la rabia, son algunas de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Actualmente, expertos están llevando a cabo el análisis de murciélagos que podrían ser portadores del virus. “Hay fauna silvestre que puede estar contaminada por rabia, que se transmite de animal a animal y del transmisor al ser humano”, explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Un murciélago con un comportamiento anormal puede ser un factor de riesgo alto. Foto: Perú láctea

“Un animal que puede transmitir la rabia es el murciélago, y ahí quiero dar una alerta: el murciélago es un animal nocturno, si vuela de día, algo raro tiene”, aseguró la secretaria frente a la situación monitoreada.

“Un murciélago que usted se encuentra en el piso no se toca, es un animal que está enfermo”, explicó. Debido a las enfermedades, animales como los murciélagos pueden cambiar drásticamente sus rutinas y salir en horas donde el sol irradia plenamente.

La recomendación es acudir a urgencias en caso de mordeduras o arañazos de animales desconocidos o si hay contacto con murciélagos que presentan comportamientos inusuales. Según la secretaria, “hay murciélagos que se alimentan de sangre y pueden picar, por ejemplo, a una vaca, a un ternero o a un caballo, y estos animales pueden enfermar de rabia. Los animales grandes, así como gatos y perros, cuentan con vacunación contra esta enfermedad. No es posible vacunar a los murciélagos”.

“El mensaje es claro: un murciélago que vuele de día o que se encuentre en el suelo es un animal enfermo y no debe tocarse”, enfatizó la funcionaria.

Los animales reciben vacunación gratuita en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Los informes de la prensa de la Gobernación del Valle del Cauca afirman que el departamento no registra muertes humanas por rabia desde hace aproximadamente 15 años, debido a estrategias integrales de prevención, vigilancia epidemiológica y jornadas permanentes de vacunación animal.

“Llevamos jornadas de vacunación extensas, casa a casa, con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, vacunando gratuitamente perros y gatos en todo el departamento”, concluyó la funcionaria, quien hizo énfasis en que la vacunación contra la rabia debe realizarse una vez al año.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

Si usted siente fiebre, dolor de cabeza y malestar general, a menudo acompañados de hormigueo o dolor en el lugar de la mordedura quiere decir que está en la primera fase de la enfermedad.

Si permite que avance el periodo de incubación, evolucionan los síntomas, ahora se afectará su cuerpo a nivel neurológico, con patologías como hidrofobia (miedo al agua), agitación, confusión, salivación excesiva, espasmos musculares y parálisis, resultando, en la gran mayoría de casos, en la muerte.