Cali

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Una mordida es una emergencia médica, si no se trata a tiempo, puede ser mortal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

12 de febrero de 2026, 1:10 p. m.
Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.
Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos. Foto: 0221 Argentina

Estar atentos a comportamientos inusuales de los murciélagos durante el día, evitar su contacto y vacunar a los animales contra la rabia, son algunas de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Actualmente, expertos están llevando a cabo el análisis de murciélagos que podrían ser portadores del virus. “Hay fauna silvestre que puede estar contaminada por rabia, que se transmite de animal a animal y del transmisor al ser humano”, explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Un murciélago con un comportamiento anormal puede ser un factor de riesgo alto.
Un murciélago con un comportamiento anormal puede ser un factor de riesgo alto. Foto: Perú láctea

“Un animal que puede transmitir la rabia es el murciélago, y ahí quiero dar una alerta: el murciélago es un animal nocturno, si vuela de día, algo raro tiene”, aseguró la secretaria frente a la situación monitoreada.

“Un murciélago que usted se encuentra en el piso no se toca, es un animal que está enfermo”, explicó. Debido a las enfermedades, animales como los murciélagos pueden cambiar drásticamente sus rutinas y salir en horas donde el sol irradia plenamente.

Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Cali

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Cali

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

Cali

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Turismo

Cali se posiciona como ‘Ciudad de las Aves’ al transformarse en el escenario de Colombia Birdfair 2026: eventos y cómo asistir

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

La recomendación es acudir a urgencias en caso de mordeduras o arañazos de animales desconocidos o si hay contacto con murciélagos que presentan comportamientos inusuales. Según la secretaria, “hay murciélagos que se alimentan de sangre y pueden picar, por ejemplo, a una vaca, a un ternero o a un caballo, y estos animales pueden enfermar de rabia. Los animales grandes, así como gatos y perros, cuentan con vacunación contra esta enfermedad. No es posible vacunar a los murciélagos”.

“El mensaje es claro: un murciélago que vuele de día o que se encuentre en el suelo es un animal enfermo y no debe tocarse”, enfatizó la funcionaria.

Los animales serán vacunados en diferentes puntos de la ciudad.
Los animales reciben vacunación gratuita en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Los informes de la prensa de la Gobernación del Valle del Cauca afirman que el departamento no registra muertes humanas por rabia desde hace aproximadamente 15 años, debido a estrategias integrales de prevención, vigilancia epidemiológica y jornadas permanentes de vacunación animal.

“Llevamos jornadas de vacunación extensas, casa a casa, con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, vacunando gratuitamente perros y gatos en todo el departamento”, concluyó la funcionaria, quien hizo énfasis en que la vacunación contra la rabia debe realizarse una vez al año.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

Si usted siente fiebre, dolor de cabeza y malestar general, a menudo acompañados de hormigueo o dolor en el lugar de la mordedura quiere decir que está en la primera fase de la enfermedad.

Si permite que avance el periodo de incubación, evolucionan los síntomas, ahora se afectará su cuerpo a nivel neurológico, con patologías como hidrofobia (miedo al agua), agitación, confusión, salivación excesiva, espasmos musculares y parálisis, resultando, en la gran mayoría de casos, en la muerte.

Más de Cali

Recolección de basura en Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Panorámicas de Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

La inteligencia artificial explica cómo será el trabajo del futuro

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali, Colombia

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Combates entre disidentes de las Farc y la fuerza pública en Cajibío, septiembre 14 de 2025.

Disidencias atacan de nuevo a Cajibío, Cauca: hay un policía herido y evacúan el centro del municipio

Noticias Destacadas