Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

En Santiago de Cali se adelantan a diario cerca de 38 frentes de bacheo en distintos puntos de la ciudad, una estrategia con la que la Administración busca atender el deterioro de la malla vial urbana y rural. Aunque desde la Secretaría de Infraestructura se reportan avances, para muchos ciudadanos sigue sin ser claro dónde y cómo se ejecutan estas intervenciones.

Uno de los proyectos más visibles es la intervención de la Avenida Ciudad de Cali, un corredor clave para la movilidad del sur, oriente y norte de la capital vallecaucana. Esta vía conecta múltiples barrios y comunas y soporta un alto flujo de transporte público y particular, por lo que su recuperación ha sido presentada como prioritaria.

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad Foto: Aymer Andrés Álvarez

Más allá de esta obra principal, la Secretaría de Infraestructura indicó que en barrios, comunas y corregimientos se despliegan cuadrillas de baja complejidad para atender daños puntuales. “Todos los días se adelantan cerca de 38 frentes de trabajo para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía”, señalaron desde la dependencia.

Durante febrero, estos frentes se concentran en 14 comunas, especialmente en sectores de la ladera y el oriente de la ciudad, incluyendo el distrito de Aguablanca, así como en cuatro corregimientos: La Buitrera, Los Andes, Felidia y La Elvira.

Pese a estas cifras, el inconformismo ciudadano se mantiene. Las quejas por huecos y vías en mal estado continúan circulando ampliamente, mientras que muchos habitantes consideran insuficiente la respuesta institucional frente a la magnitud del problema.

Según datos oficiales, en lo que va de la actual administración se han recuperado cerca de 300 kilómetros de malla vial mediante labores de bacheo y reparcheo. “Esta cifra representa aproximadamente una tercera parte de los cerca de 1.000 kilómetros que se estiman en mal estado”, explicó la Secretaría de Infraestructura.

Ante la presión ciudadana y los cuestionamientos de distintos sectores políticos, la Administración ha reforzado su estrategia con más personal en calle, la implementación de jornadas nocturnas y la intervención integral en zonas de alto flujo vehicular, como hospitales, universidades, vías principales y áreas comerciales.

Uno de estos puntos es la Calle 4B entre carreras 37 y 36, frente al Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Allí se adelantan trabajos de reconformación de la vía, tratamiento de huecos menores y adecuación de andenes para mejorar la circulación en un sector de alta demanda.

Actualmente, las intervenciones se desarrollan en múltiples barrios. En la comuna 2 avanzan obras en Santa Teresita, Vipasa, Urbanización La Flora y Granada; en la comuna 3, en San Cayetano y San Juan Bosco; en la comuna 6, en San Luis I y II; y en la comuna 7, en Puerto Mallarino, Alfonso López y la Urbanización Ángel del Hogar.

También se reportan trabajos en Villa Colombia y Santa Fe, en la comuna 8; José Holguín Garcés, en la comuna 11; Marroquín II, en la comuna 14; El Vallado, en la comuna 15; Urbanización San Joaquín y Lili, en la comuna 17; Alto Nápoles y El Jordán, en la comuna 18; y Pampalinda, San Fernando y Los Cámbulos, en la comuna 19. En la zona rural, las cuadrillas operan en La Buitrera, Los Andes, Felidia y La Elvira.

En estos sectores se ejecutan labores de bacheo, pavimentación, adecuación de andenes, solados y excavaciones, como parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad.