Conmovedor adiós de los padres de Emma Rincón, la menor que murió en accidente de moto en Aguachica

La comunidad de Aguachica continúa conmocionada por el lamentable accidente que le arrebató la vida a la pequeña Emma Lucía Rincón Martínez, de tan solo cinco años. El hecho se registró cuando la menor, en compañía de su padre, se dirigía a la guardería y terminaron colisionando contra un camión estacionado.

De acuerdo con las autoridades locales, las imágenes de seguridad muestran que la niña viajaba sobre el tanque de la motocicleta, una práctica considerada de alto riesgo. El impacto contra la parte trasera del camión fue tan fuerte que la menor perdió la vida de manera instantánea, mientras su padre sufrió heridas de consideración.

Minutos después del accidente, varias ambulancias y el personal de emergencias se desplazaron rápidamente hasta el sitio para brindar auxilio. La menor fue llevada de inmediato al Hospital Regional David Padilla Villafañe, en la ciudad, donde el equipo médico luchó por estabilizarla.

Sin embargo, la gravedad de los traumas sufridos hizo imposible salvar su vida, y el fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso al centro asistencial, dejando un profundo pesar en la comunidad.

El siniestro, ocurrido en plena tarde del pasado 9 de septiembre, tuvo lugar en una concurrida zona residencial en la calle 23 con carrera 39. Además, esta situación despertó dolor e indignación entre los habitantes, quienes señalan que la falta de control en la vía ha puesto en riesgo a numerosos transeúntes.

El padre de la niña también fue atendido por especialistas, y aunque físicamente se encuentra fuera de riesgo vital, su estado anímico es sumamente delicado. La pérdida lo ha dejado devastado, y junto con él, toda su familia enfrenta un dolor irreparable.

El pasado 11 de septiembre en la tarde, familiares, amigos y vecinos se congregaron para despedir a la pequeña víctima del trágico accidente. La ceremonia cristiana se realizó en la vivienda donde habitaba la familia, y estuvo marcada por oraciones, cantos y gestos de apoyo hacia los padres de la menor.

Las calles del sector se llenaron de personas vestidas de blanco que, con globos en sus manos, quisieron rendir un homenaje simbólico a la niña, reflejando la unión y el dolor compartido de toda la comunidad.

“Yo no quise esto, hija, siempre lo supiste que te amaba mi vida, todos los días te lo decía mi princesita, nadie sabe lo que daba por ti”, señaló el padre de la menor, según medios locales, mientras la madre de la víctima dijo, entre lágrimas y con la voz entrecortada: “Te amaré toda la vida, reina de mi vida, no sabes cómo dejas a tu mami”.

Frente a la tragedia, expertos en seguridad vial recalcan que las motocicletas, por su naturaleza, son vehículos altamente vulnerables en las carreteras. Transportar a menores en ellas incrementa significativamente el riesgo de que sufran lesiones mortales en caso de accidente.