Nueva reglamentación para motociclistas está en curso; conductores de carros también tendrían que acatarla

La Cámara de Representantes se prepara para debatir n proyecto de ley que busca alertar sobre la presencia de conductores novatos en la vía.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de septiembre de 2025, 3:50 p. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El proyecto busca disminuir la siniestralidad en la vía ocasionada por conductores con poca experiencia. | Foto: Guillermo Torres /Semana

La expedición de la licencia de conducción por primera vez es uno de los trámites más solicitud en Colombia, pues son miles los ciudadanos que buscan contar con este documento para poder movilizarse en los diferentes tipos de vehículos autorizados.

Aunque existen diferentes condiciones si se tramita a parir de los 16 años o de los 18 años, lo cierto que que quienes adquieren este documento por primera vez saldrán a las vías del país capacitados, pero no con la experiencia que la práctica diaria a lo largo de los años.

En ocasiones, esta inexperiencia puede ser la protagonista de accidentes o incidentes de tránsito, causados por los nuevos conductores o por la falta de tolerancia y paciencia de los demás actores viales, que no tiene cómo identificar que adelante va alguien que está dando sus primeros pinos en la vía.

Contexto: Los conductores que en Colombia ya no necesitarán licencia de conducción; esta es la ley que los ampara
x
La identificación de conductores novatos busca mejorar la seguridad vial. | Foto: Getty Images

Nueva reglamentación para conductores novatos

Al respecto, desde el año pasado viene cursando un proyecto que busca generar un mecanismo que le permita a los conductores novatos identificarse ante los demás actores viales con el fin de alertar que al mando del vehículo está alguien que apenas está adquiriendo experiencia.

Este proyecto, que fue radicado en el Senado y trasladado a la Cámara de Representantes, pretende que quienes logren su licencia de conducción por primera vez, porten en sus vehículos, ya sea automóvil, camioneta, SUV o motocicleta, una aviso con una letra ‘A’, que indique que se trata de un aprendiz.

El periodo estipulado en la iniciativa es de doce meses, contados a partir de la expedición del documento, tiempo en el que esta persona debería adquirir una mayor experiencia para circular por las vías del país.

Esta nueva modificación, de ser aprobado el proyecto, sería obligatoria para quienes tramiten la licencia por primera vez, y deberían instalar esta letra tanto en la parte delantera como en la trasera, esto para dar más claridad a su entorno sobre su condición.

Contexto: Se vienen cambios importantes para la licencia de conducción: así funcionaría nuevo mecanismo para penalizar a infractores
Escuela de Conducción
Las escuelas de conducción certifican que el nuevo conductor está capacitado para salir a las vías; sin embargo, aún debe desarrollar destrezas y habilidades. | Foto: Getty Images

En caso de que se trate de una motocicleta, esta misma letra ‘A’ deberá estar ubicada en un lugar visible que permita una fácil lectura e identificación por parte de otros conductores.

¿Habría multas por no portar este aviso?

Esta iniciativa sería de carácter obligatorio durante el primer año de expedido el documento, por lo que también se contempla crear una sanción para quienes incumplan con el que sería un nuevo requisito.

Cabe señalar que el proyecto aún está en fase de discusión y que no se tienen claros los valores que serían asignados a la infracción; sin embargo, es claro que la incitativa busca disminuir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad en las vías.

Contexto: Lo que vale el comparendo por circular por la calzada exclusiva de Transmilenio, ¿le pueden inmovilizar el carro?
A partir del primer de agosto, Louisiana implementará dos nuevas leyes enfocadas en reducir accidentes viales y mejorar la fluidez del tráfico.
Los conductores novatos deberían portar una letra 'A' en sus vehículos. | Foto: Getty Images

Se espera entonces que en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se dé la discusión en al que se empiecen a contemplar temas de fondo como la forma, el tamaño, el lugar de ubicación, colores y diseño de los avisos, además de abordar cómo sería el proceso sancionatorio, cuál sería el tipo de infracción y de cuánto sería el valor de la multa.

