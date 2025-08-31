Suscribirse

Esta es la hipótesis del aparatoso accidente de tránsito en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

El trágico siniestro vial ocurrió cuando las víctimas se encontraban estacionados en un ‘pare y siga’.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 3:40 p. m.
El accidente ocurrido en Puerto Araujo, Santander.
El accidente ocurrió en Puerto Araujo, Santander.

En sábado 30 de agosto se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de la reconocida cadena de restaurantes El Rancherito.

El siniestro vial ocurrió en la vía que comunica a Antioquia con el departamento de Santander, cuando las víctimas se encontraban estacionados en un ‘pare y siga’.

De acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis que se maneja en este caso habría sido la imprudencia por no respetar el distanciamiento correspondiente entre vehículos.

Jorge Jaramillo y Ruth Alzate
Jorge Jaramillo y Ruth Alzate.

Según el informe, un camión chocó contra la parte trasera de la camioneta en la que se encontraba la pareja, lo que generó que el vehículo se desplazara varios metros hacia el carril contrario.

Esta acción, que ocurrió en contados segundos, provocó que un tractocamión colisionara de frente contra Jorge y Ruth, quienes murieron en el lugar de los hechos.

Ante este fatal accidente, el equipo de esta cadena de restaurantes emitió un comunicado en el que lamentaron lo sucedido: “Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander”.

Así mismo, reconocieron el legado que esta pareja construyó durante años y que ahora se convierte en un símbolo para el país:

“Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

Del mismo modo, agradecieron cada una de las muestras de solidaridad y oraciones por este trágico hecho.

Agradecemos las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño en este momento de profundo dolor. Invitamos a quienes los conocieron y compartieron con ellos a recordarlos con gratitud, alegría y respeto, como lo hubieran querido”, agregaron.

