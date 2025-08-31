Esta es la hipótesis del aparatoso accidente de tránsito en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

En sábado 30 de agosto se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de la reconocida cadena de restaurantes El Rancherito.

El siniestro vial ocurrió en la vía que comunica a Antioquia con el departamento de Santander, cuando las víctimas se encontraban estacionados en un ‘pare y siga’.

De acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis que se maneja en este caso habría sido la imprudencia por no respetar el distanciamiento correspondiente entre vehículos.

Jorge Jaramillo y Ruth Alzate. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Según el informe, un camión chocó contra la parte trasera de la camioneta en la que se encontraba la pareja, lo que generó que el vehículo se desplazara varios metros hacia el carril contrario.

Esta acción, que ocurrió en contados segundos, provocó que un tractocamión colisionara de frente contra Jorge y Ruth, quienes murieron en el lugar de los hechos.

#ATENCION EN PÉRDIDA TOTAL, LA CAMIONETA EN LA CUAL FALLECIERON LOS DUEÑOS DEL RESTAURANTE EL RANCHERITO



En la mañana del sábado 30 de agosto de 2025, los reconocidos empresarios antioqueños Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, propietarios de la cadena de restaurantes Rancherito, pic.twitter.com/SAl4PTRCW7 — Comunicando Belén (@comunicandobel) August 31, 2025

Ante este fatal accidente, el equipo de esta cadena de restaurantes emitió un comunicado en el que lamentaron lo sucedido: “Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander”.

Así mismo, reconocieron el legado que esta pareja construyó durante años y que ahora se convierte en un símbolo para el país:

“Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

Del mismo modo, agradecieron cada una de las muestras de solidaridad y oraciones por este trágico hecho.