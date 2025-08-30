Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Antioquia con el departamento de Santander, donde fallecieron los dueños de una reconocida cadena de restaurantes conocida como El Rancherito.

Se trata de Jorge A. Jaramillo y Ruth Alzate, quienes se encontraban estacionados en un ‘pare y siga’, cuando fueron embestidos por otro vehículo de una manera violenta. Las autoridades han entregado poca información sobre este hecho que hoy enluta al país.

El equipo de esta cadena de restaurantes emitió un comunicado en el que señalaron: “Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander”.

Al mismo tiempo, precisaron que esta pareja construyó un legado para todo el país: “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

Del mismo modo, agradecieron cada una de las muestras de solidaridad y oraciones por este trágico hecho.

“Agradecemos las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño en este momento de profundo dolor. Invitamos a quienes los conocieron y compartieron con ellos a recordarlos con gratitud, alegría y respeto, como lo hubieran querido”, agregaron.

Finalmente, sostuvieron que “en nombre de toda nuestra familia, extendemos nuestras oraciones un abrazo solidario a sus hijos, familiares y amigos cercanos”.

Tras este fatídico accidente de tránsito, se conocieron las reacciones de diferentes personalidades del país como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

“Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel, con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíbles. Mucha fortaleza“, dijo.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, también lamentó lo ocurrido con esta pareja que dejó un gran legado: “Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su esposa Ruth Alzate. Toda mi solidaridad con sus hijas Paulina, Ana Lucía y María José, así como con sus familiares, amigos, conocidos y con los colaboradores del restaurante El Rancherito. Fortaleza en este momento tan doloroso“.