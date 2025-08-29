Asesinan a paseador de perros en Rionegro, Antioquia, en medio de una discusión: esto se sabe

Un hombre de 37 años de edad identificado como Jaime Esteban Rendón fue asesinado de seis disparos esta tarde de viernes en el corregimiento San Antonio de Pereira, en Rionegro, Antioquia.

Según publicó el Diario Oriente, el hecho ocurrido en el barrio San Bartolo obedece a un hecho de intolerancia.

Las primeras versiones, recogidas por ese medio local, señalan que “Rendón paseaba a un perro y, en circunstancias aún por esclarecer, ingresó a la vivienda de su agresor, identificado como Jesús. En medio de la confrontación, este le disparó y posteriormente se entregó a la patrulla del cuadrante, entregando también el arma con la que cometió el crimen”.

Otra versión que indagan las autoridades es que el perro habría entrado en la casa del hombre que disparó, y Jaime Esteban ingresó para sacarlo, cuando fue atacado a balazos.

Sin embargo, estas dos hipótesis tendrán que ser corroboradas por las autoridades.

Parque principal del municipio de Rionegro, Antioquia. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Rionegro.

“El asesinato de Jaime Esteban Rendón, en Rionegro, es muy doloroso. Qué fragilidad y qué niveles de violencia estamos enfrentando”, dijo en la red social X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“El asesino se entregó a la Policía. Envío un abrazo a su familia y amigos. Que Dios les dé sosiego”, confirmó el mandatario.

En días recientes se han presentado otros hechos de violencia en el municipio de Rionegro.

Uno de ellos ocurrió el sábado 9 de agosto cuando un comerciante propietario de una distribuidora mayorista de gaseosas, que se movilizaba en una camioneta Toyota TLX junto a otra persona y una menor edad, fue asediado por cuatro sicarios en dos motocicletas en inmediaciones de la galería municipal.

Testimonios conocidos por SEMANA señalaban que los sicarios aprovecharon el cambio de luz en un semáforo para atacar a su víctima.

La Policía confirmó en su momento que dos de ellos iban a bordo de una moto; lo hicieron por el costado izquierdo del vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones sobre la ventana del chofer, quien salió ileso.